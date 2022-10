Trainer Peter Hecher geehrt

Lampertheim. Die Fußballabteilung des TV Lampertheim ehrte ihren langjährigen Trainer Peter Hecher. Hecher trainiert seit 15 Jahren beim TVL Jugendmannschaften und die Torhüter, ist damit auch der zweit-dienstälteste Trainer der gesamten Fußballabteilung.

Peter Hecher begann in der Jugend von Olympia Lampertheim und wechselte dann in der D-Jugend zum TVL. Von dort an spielte er für die schwarz-roten im Tor. Vor 15 Jahren hat es ihn dann gepackt, selbst Jugendmannschaften zu trainieren. Acht Jahre lang führte er sein Hobby aus, ehe er aus zeitlichen Gründen nicht mehr konnte.

Aber so ganz wollte er nicht aufhören, trainiert jetzt seit sieben Jahren die Torhüter von der D- bis hin zur B-Jugend. „Er gibt sein Wissen jungen und talentierten Torhütern weiter und ist damit eine große Stütze der Fußballabteilung“, so Jugendkoordinator Martin Schneider, der gleichzeitig hofft, dass Hecher dem TVL noch lange erhalten bleibt. fh