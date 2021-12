Tragende Stimmen

Hofheim. Der Vorstand des evangelischen Kirchenchors hat am Samstag engagierte Sängerinnen und Sänger im Gemeindehaus geehrt. Die Vorsitzende Irmgard Bär kündigte „eine kleine Feierstunde mit großen Ereignissen“, auch wenn die Ehrungen nicht in dem Rahmen durchgeführt werden konnten, der eigentlich geplant war. Nicht dabei sein konnten krankheitsbedingt die Jubilare Willi und Rosalinde Götz. Willi Götz singt seit 40 Jahren im Kirchenchor, Rosalinde Götz seit 50 Jahren. Urkunde und Ehrennadeln in Gold wird Irmgard Bär den Jubilaren persönlich vorbeibringen.

Eine tragende Bass-Stimme im Kirchenchor hat Günther Strack, der seit 60 Jahren singt und der stets zur Stelle war, wenn etwas zu helfen war. Für ihn gab es das Zeichen des Chorverbandes in Gold. Chorleiter Manfred Boxheimer, der nur wenige Tage zuvor seinen 80. Geburtstag feierte, zählte ebenso zu den Gratulanten wie Pfarrer Holger Mett.

Noch länger sind Else Seyfried und Hilde Strack im Kirchenchor, die beide für 70 Jahre aktives Singen geehrt wurden. Seyfried singt im Sopran, Hilde Strack im Alt. „Eine außergewöhnliche Leistung, die nur wenigen zuteil wird“ betonte Vorsitzende Irmgard Bär. Für die Sängerinnen gab es jeweils Urkunden, Ehrennadeln haben sie schon. fh