„Toxische Stimmung“ im Ort

Rosengarten. Wie in einem wiederkehrenden Film fühlen sich Rosengartener Bürger und Ortsbeiräte. Stephansgraben, Friedhof, „Kaufland“-Gelände und die Bundesstraße 47 – an den Themen hat sich in der Stadtteilvertretung seit Jahren nichts geändert. Diesmal machte sich am Ende der Sitzung aber leichter Optimismus breit.

AdUnit urban-intext1

Wegen der Gebäudegröße in Zeiten von Abstandsregeln ist der wiedergegründete Ortsbeirat provisorisch ins Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle umgezogen. „Wir diskutieren diese Dinge seit Jahren, manche seit Jahrzehnten. Viele Probleme sind einfach nicht gelöst“, erklärte Ortsvorsteher Oliver Schmitt bei der Sitzungseröffnung. Bürger und Beiräte fühlten sich gefangen in der Endlosschleife. Im Ort hat Schmitt deshalb „eine toxische Stimmung“ ausgemacht, gegen die sich inzwischen auch die bei der Bevölkerung eigentlich anerkannte ehemalige Bürgerkammer zur Wehr setzen müsse. Er wisse, so der Vorsitzende, dass es für manche Probleme keine einfache Lösung gebe und Themen nicht immer so gelöst werden könnten, wie es sich Betroffene wünschen. Dennoch rief Schmitt zu mehr Zusammenhalt auf.

Erster Stadtrat Marius Schmidt hatte als Vertreter des Magistrats zwar auch keine Ad-hoc-Lösung für den baldigen Bau einer Umgehungsstraße parat, lieferte aber mehrere Perspektiven. „Die angefragte Drosselung der Geschwindigkeit auf der B 47 zwischen 22 und 6 Uhr auf 30 Stundenkilometer kann und soll umgesetzt werden“, so Schmidt. Das betreffe eine Strecke von 350 Metern zwischen den Ortseingängen aus Richtung Bürstadt und Worms.

Antragssteller Bernd Hoffmann pochte auf Nachjustierung: „Wir bitten, nicht nur einen stationären, sondern auch einen mobilen Blitzer für die Kontrollen einzusetzen.“ Er äußerte ferner Bedenken, ob 350 Meter nicht zu kurz für eine sinnvolle Lösung seien. Neben der großen Straße sorgt laut Gremium auch der Entwässerungsgraben für „große Einbußen der Lebensqualität“. Seit Jahren entstehen Streitigkeiten zwischen Anwohnern und dem Wasserverband Bürstadt, der für die Pflege zuständig ist. Die bisherige Erklärung, Mäharbeiten könnten wegen unzulässiger Bürgeranbauten wie Brücken nicht richtig durchgeführt werden, lässt der Ortsbeirat nicht gelten. „Das ging 50 Jahre lang – warum jetzt nicht mehr?“, so Uwe Häussler.

AdUnit urban-intext2

Unbewohnbare Gärten

Marius Schmidt stellte einen Ortstermin mit dem Verband in Aussicht, um eine dauerhafte Lösung zu erreichen. Zeitgleich will er Kontakt mit der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) aufnehmen. Die Stechmücken würden wegen des stehenden Wassers im Stephansgraben die anliegenden Gärten zeitweise unbewohnbar machen.

Auch beim Dauerthema Friedhof gelang es Schmidt, die Wogen zu glätten. „Ja, die Trauerhalle ist ein Trauerspiel“, so der Erste Stadtrat. Das Dach, bei einer Baumfällung vor zwei Jahren beschädigt, sei zwar standsicher. Die Friedhofsverwaltung strebe für das kommende Jahr dennoch eine Komplett-Erneuerung an. Das defekte Haupttor soll in Kürze repariert werden, ein inoffizielles Seitentor dagegen dauerhaft geschlossen werden. Auch für den löchrigen Zufahrtsweg, den die Mitglieder als „untragbar gefährlich“ einstuften, bestehe städtische Sorgfaltspflicht. Der wolle man mit Heißasphalt nachkommen. ksm

AdUnit urban-intext3