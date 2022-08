Tour mit der E-Rikscha

Lampertheim. Unter dem Motto „Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“ bietet die Geopark-vor-Ort Begleiterin Ute Striebinger am Sonntag, 4. September, zwischen 14 und 15.30 Uhr Naturführungen mit der E-Rikscha an. Durch das langsame und geruhsame Erfahren der Landschaft entlang der gewählten Strecke wird die Umgebung intensiv erlebt und gemeinsam genossen. Diese Rikscha-Fahrten sind für Menschen, die nicht (mehr) selber in die Pedale treten können.

Der genaue Treffpunkt im Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Diese nimmt Ute Striebinger unter der Telefonnummer 0179/6921397 oder per E-Mail an roa.lampertheim@gmail.com entgegen. Dort können auch weitere Termine erfragt werden. Möglich sind maximal zwei Teilnehmer in der E-Rikscha. Eine Begleitung mit dem Rad ist möglich. Bei Sturm oder Regen entfällt die Tour. red