Tour führt in Karlsruher Zoo

Hüttenfeld. Die Grundschulbetreuungsgruppe der Hüttenfelder Seehofschule ist in den ersten beiden Wochen der Sommerferien wieder sehr aktiv gewesen – wenn auch unter Corona-Bedingungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So besuchten die 14 Kinder mit ihren Betreuerinnen Manuela Ehret, Michaela Flaig, Martina Winter-Mayer, dem Betreuer Tobias Liebscher sowie der Praktikantin Jenny Weimer den Stadtpark in Lampertheim mit seinem Wasserspielplatz. Aufregend war auch die Tour, die den Karlsruher Zoo zum Ziel hatte. Für diesen Ausflug wurde sogar eigens ein Bus gechartert. Die Tage im Betreuungsraum der Seehofschule wurden ebenfalls für Dinge genutzt, die viel Spaß machten. Es wurde eifrig gebastelt, getanzt und gespielt. Auch eine kleine Wasserolympiade wurde ganz im Sinne der Spiele, die derzeit in Tokio stattfinden, durchgeführt.

Das Betreuerteam sowie die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verpflegten sich mit den Speisen, die die Hüttenfelder Gastronomie im Angebot hatte. Fleischkäse, Pommes und auch Pizza haben den Kindern gut geschmeckt. Am letzten Tag wurden die Jungen und Mädchen dann in die „Restferien“ – immerhin noch vier Wochen – entlassen. ron