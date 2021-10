Toleranz als Ziel

Lampertheim. Die Stadt Lampertheim ist ab sofort Teil des Antidiskriminierungsnetzwerks Südhessen, kurz AdiNet. „In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, sich gegen Diskriminierung jeglicher Art und für Toleranz und Akzeptanz einzusetzen“, erklärt Sonja Niederhöfer, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lampertheim. „Nur wenn ich offen und frei auf andere Menschen zugehe, kann ich sie kennenlernen und die Unterschiedlichkeiten verstehen und wahrscheinlich auch die Möglichkeit schaffen voneinander zu lernen.“

AdiNet hat es sich zum Ziel gemacht, engagierte Menschen, Vereine, Institutionen, Projekte und Initiativen, die sich gegen Diskriminierung stellen, zusammenzubringen. Dabei geht es um Prävention und das Sichtbarmachen von Diskriminierung, aber auch um das Handeln und sich Entgegenstellen. Neben der Dependance in Heppenheim, die es seit März 2019 gibt, hat das Netzwerk weitere Stellen in Nord- und Mittelhessen sowie in der Rhein-Main-Region. red