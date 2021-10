Toilettenhausaufgestellt

Lampertheim. Für viele Lampertheimer und Besucher geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Im Stadtkern, neben der Domkirche, gegenüber dem Bistro am Römer und dem Laden am Dom wird derzeit eine öffentliche, barrierefreie und vollautomatische WC-Anlage angeschlossen.

„Das WC-Häuschen ist auf dem neuesten Stand der Technik und deshalb Hightech pur“, erklärte der Bauleiter Wolfgang Giffhorn vom Fachdienst des Technischen Immobilienmanagements. Denn bei der Super-Toilette werden die Sitzbrille und der Boden nach der Nutzung automatisch gereinigt. Dass diese Toilette aufgestellt wird, dafür hatten sich die Stadt und der Behindertenbeirat Lampertheim stark gemacht. Giffhorn leitete die Ausschreibung und Vergabe des Auftrags und beaufsichtigte auch das Aufstellen der Anlage, die wie eine Garage aussieht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 250 000 Euro. „Es erfolgen noch die Anschlüsse für Frisch- und Abwasser sowie Strom. Obendrein gibt es eine Dachbegrünung“, bekräftigte der Bauleiter.

Bedienung ganz einfach

Vor der Bedienung braucht kein Benutzer zurückschrecken, denn die ist ganz einfach. „Außerdem ist der Vorgang auf der Innentür erklärt“, so Giffhorn. Es gibt zwei Toilettentrakts, darunter ein Behinderten-WC und einen Wickeltisch. Das Örtchen ist rund um die Uhr nutzbar und kostet 50 Cent Gebühr.

Am Mittwoch waren die Parkplätze in dem Gebiet für den Schwerlasttransport abgesperrt worden, da die 37 Tonnen schwere Anlage per Tieflader geliefert und mit einem 400-Tonnen-Kran am Donnerstag auf ihren Standort gesetzt wurde. roi

