Tödliche Schüsse auf den Oberförster

Lampertheim. Kennen Sie das Hausenkreuz oder den Hausenstein im Lampertheimer Wald? Es steht an der Stelle, an der der letzte Mainzer Oberforstmeister Carl Friedrich Freiherr von Hausen von Wilderern angeschossen wurde. Dies ereignete sich am 27. Mai 1802, dem Himmelfahrtstag, abends gegen 18 Uhr. Das Hausenkreuz bildet die Station Nummer 5 des heimatkundlichen Pfades des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins.

Der frühere Lampertheimer Amtsgerichtsdirektor Hans-Georg Bott hat sich eingehend mit dem Fall befasst und dazu den Aufsatz geschrieben: „Das Verbrechen am Hausenstein, eine Darstellung aufgrund der Strafakten des ehemaligen Hofgerichts Darmstadt.“ (Quelle Lampertheimer Heimatblätter Ausgabe 22, Weihnachten 1977).

Wilderer auf frischer Tat ertappt

Wilderer sollen hier auf den Förster ge-schossen haben. © Jakob

Demnach waren der Lampertheimer Ortsbürger Martin Wegerle und sein Schwager, der Beisasse Johannes Emmerich, an besagtem Himmelfahrtstag in den Wald gegangen, um illegal einen Hirsch zu schießen, in der (falschen) Annahme, dass an einem Feiertag wohl kein Förster sein Revier inspizieren werde. Aber der Oberforstmeister von Hausen war dennoch unterwegs, weil es in der vergangenen Zeit immer mehr Wilddiebstähle gegeben hatte. Zunächst war er mit der Kutsche nach Neuschloß gefahren. Außer dem Kutscher und dem Hausdiener war auch noch ein Bekannter, ein gewisser David Sandel, dabei. Später fuhren sie zu der Stelle, an der sich das Drama ereignen sollte. Während Kutscher und Diener beim Wagen zurückblieben, machten sich Hausen und Sandel auf den Weg zu einem Hochsitz, um auf ein Wildschwein zu warten. In der Nähe lagen aber bereits die beiden Wilderer auf der Lauer. Genau ließ sich der Ablauf nicht rekonstruieren. Wollte Wegerle seinen Schwager mit einem lauten „Zurück“ vom Schießen abhalten? Löste sich ein Schuss unbeabsichtigt aus der Waffe? Hausen, obwohl schon tödlich getroffen, feuerte noch Schrotkugeln auf Wegerle und Emmerich, die aber flüchten konnten.

Arzt kann nichts mehr tun

Zunächst brachte man den Verletzten nach Neuschloß und ließ den Chirurgen Nazarius Stahl aus Lorsch rufen. Bei dessen Untersuchung stellte sich heraus, dass von Hausen durch zwei Kugeln an der Lunge getroffen worden war, wodurch das versehentliche Abfeuern des Gewehrs später wiederum wenig glaubhaft wirkte. Der Angeschossene hatte bereits viel Blut verloren, der Arzt konnte wenig für ihn tun und ließ daher einen Priester holen. Der Oberforstmeister starb und hinterließ seine Frau und zwei kleine Söhne. Er wurde in der Pfarrkirche in Lorsch beigesetzt.

Fragwürdiger Freispruch

Das kurfürstlich-mainzische Oberamt Starkenburg ließ sofort nach den Verdächtigen fahnden. Zum Ermittler wurde der Lampertheimer Hofgerichtsrat Johann Aloys Joß ernannt, der die hiesigen Verhältnisse gut kannte. Indem er dafür sorgte, dass Martin Wegerle, der sich im Wald versteckte, aber heimlich Kontakt zu seiner Familie hielt, freies Geleit versprochen wurde, kam dieser tatsächlich zur Vernehmung. Aufgrund seiner Unschuldsbeteuerungen, sich widersprechender Aussagen, nicht mehr auffindbarer Zeugen, nämlich Hausens Kutscher und Diener, und weil er nach übereinstimmender Einschätzung charakterlich kein Mörder war, wurde er schließlich freigesprochen.

Der zweite Verdächtige, Johannes Emmerich, tauchte nie mehr in Lampertheim auf. Seine Witwe blieb, obwohl geächtet, bis zu ihrem Tod in Lampertheim wohnen. Martin Wegerle war bereits 1810, nur wenige Jahre nach seinem Freispruch, verstorben.