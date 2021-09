„Todsünden“ begeht man nur einmal

Lampertheim. Nach fast 40 Jahren als Fahrlehrer hat Kurt Klotz (kleines Bild: Helin Akalan) seine Fahrschule in jüngere Hände übergeben. Im Interview gibt er Einblicke in seinen riesigen Erfahrungsschatz – und auch einige Tipps für Fahranfänger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schön, dass es heute mit dem Interview geklappt hat! Unsere erste Frage: Welche Fahrstunden sind für alle Schüler verpflichtend?

Kurt Klotz: Also, ich gehe jetzt mal aus vom Führerschein der Klasse B. Da muss man zwölf Sonderfahrten absolvieren: Das sind fünf über die Landstraßen, vier auf der Autobahn und drei Nachtfahrten. Das sind die vorgeschriebenen Fahrten, die man dann auch bei der Prüfung vorweisen muss. Der Rest ist freischwebend.

Was ist in etwa der Standard für die Anzahl an Fahrstunden?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Klotz: Für euer Alter sind 30 Stunden ein guter Durchschnitt. Es gibt vielleicht mal drei Stunden weniger, die man braucht, oder drei Stunden mehr. Wird man älter, dann steigt auch die Zahl der Fahrstunden.

Wovor haben Schüler am meisten Angst?

Klotz: Vor der Fahrprüfung! Da ändern sich ständig draußen die Situationen. Und dann sitzt dir jemand im Nacken, der dich beobachtet. Die Prüfer versuchen zwar immer, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, aber trotzdem ist es eine andere Situation, als wenn du in der Schule bist.

Was sind denn die schlimmsten Fehler?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Klotz: Es gibt sogenannte Todsünden, die haben den Nachteil – die machst du nur einmal. Zum Beispiel bei Rot über die Ampel. Bei der Prüfung wäre es dann vorbei. Oder du gefährdest jemanden. Eine Gefährdung, das heißt, ein Unfall steht unmittelbar bevor. Auch das ist ein Ausschlusskriterium. Das weiß der Schüler eigentlich, aber da kommt wieder die nervliche Verfassung dazu. Du fährst eine Stunde – das ist schon ein bisschen was, da die Konzentration zu halten. Und in der letzten Minute bretterst du vielleicht über das Stoppschild – Höchststrafe!

Was sind häufige Fehler, die in der Prüfung passieren?

Klotz: Beim Verhalten gegenüber Radfahrern und Fußgängern kommen oft Fehler vor. Das sind die Verkehrsschwachen. Fußgänger kann jeder sein, ein alter Mann wie ich, ein 80-Jähriger, ein Kind. Da musst natürlich du als Fahrzeugführer mit deinem stabilen Auto ganz besonders auf diese Schwachen achten.

Warum fallen die meisten bei der theoretischen und nicht bei der praktischen Prüfung durch?

Klotz: Ein gewisses Lernpensum musst du annehmen. Wenn du das nicht machst, gehst du ins Risiko. Wir versuchen immer, die Leutchen zu animieren: Spart doch das Geld! Macht noch ein bisschen mehr! Macht noch einen Vor-Test! Und dann klappt das. Ihr habt ja vorhin gefragt, wie es mit den Fahrstunden ist, aber es gibt auch Vorgaben für die Theorie. Du musst die 14 Unterrichtsstunden absolvieren, sonst darfst du nicht zur Prüfung.

Wieso steigt Ihrer Meinung nach die Zahl an nicht-bestandenen Prüfungen und soll deswegen etwas geändert werden?

Klotz: Die Verlängerung der Prüfzeit kann sich auch auf die Durchfallquote auswirken. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass in 55 Minuten mehr passiert als in 15, ist hoch. Auch eine Rolle spielen unsere zugewanderten Leute oder Flüchtlinge. Da gibt es manchmal große Sprachbarrieren in der Theorie. Das ist für jemanden, der jetzt ein halbes Jahr in Deutschland ist, nicht so ganz einfach. Bei der Führerscheinprüfung gibt es spezielle Fragen mit speziellen Fachausdrücken. Und das treibt dann die Durchfallquote in der Theorie nach oben.

Sollte man Ihrer Meinung nach eher erst mit 18 den Führerschein machen, weil man dann möglicherweise reifer ist?

Klotz: Von 18 bis 25 – da rappelt es richtig. Da hat man noch jugendliche Power und man hat die Erfahrung noch nicht, man ist oft in Gruppen unterwegs. Das begleitete Fahren bringt nachgewiesenermaßen was. Du bist die verantwortliche Fahrzeugführerin und kannst Erfahrungen sammeln in der wichtigsten Zeit. Du hast aber noch jemanden bei dir, der dir vielleicht mal helfen kann.

Teilen Sie Ihren Fahrschülern eigentlich mit, wenn sie mental noch nicht reif oder vorbereitet genug sind für den Führerschein?

Klotz: Es gibt wenige in eurem Alter, bei denen man sagen muss, die geistige Reife reicht noch nicht so ganz. Ein größeres Problem ist oft die finanzielle Sache. Beim Führerschein solltest du heutzutage 2000 bis 2500 Euro einkalkulieren.

Was möchten Sie zukünftigen Fahrschülern und Fahrschülerinnen mit auf den Weg geben?

Klotz: Sie sollen Freude haben bei der Fahrausbildung, das ist unheimlich wichtig. Dann klappt auch die Theorieprüfung auf Anhieb – und das hilft wiederum im Geldbeutel. Und beim Fahren zählt das Vertrauen zu deinem Ausbilder. Wenn du keines hast, dann wechsle. Wir weisen die Schüler immer darauf hin, wenn es nicht so funktioniert, dann kannst du innerhalb der Fahrschule zum anderen Fahrlehrer wechseln – überhaupt kein Problem. Oder wenn’s ganz schlimm ist, musst du halt die Fahrschule wechseln.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.