Tipp: Die Köpfe nicht allzu heiß reden

Zum Bericht „Wie viel Nachhaltigkeit ist Firmen zuzumuten?“ vom 12. Mai:

Wie viel Nachhaltigkeit ist zumutbar? Diese Frage stellte sich bei den Ausschussberatungen der Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Dienstag. Konkret geht es um die Flächenanteile für Photovoltaik-Anlagen im Gewerbegebiet „Wormser Landstraße“. Es zeigten sich deutliche Unterschiede in den Präferenzen der einzelnen Parteien. Mein Tipp für die weiteren Beratungen: Die Köpfe nicht allzu heiß reden! Denn, was nützen die schönsten Festlegungen, wenn sie hinterher von niemandem eingehalten werden?

Meines Wissens nach waren sich die Stadtverordneten auch darüber einig, dass beim Verkauf städtischer Grundstücke für Wohnbebauung eine sogenannte „Sozialquote“ angewandt wird. Das heißt, dass bei der Errichtung von größeren Wohneinheiten eine bestimmte Anzahl „Sozialwohnungen“ gebaut werden müssen. So zum Beispiel im Quartier Wilhelmstraße/Sedanstraße. Wenn man mal auf die Homepage des Investors geht, liest man hier jedoch nichts von Sozialwohnungen. Wäre ja auch störend bei der Vermarktung.

Warum also, liebe Stadtverordnete, sich die Köpfe heiß reden, wenn hinterher doch nichts passiert? Aber noch schlimmer finde ich die Tatsache, dass es offenbar auch niemanden interessiert.

