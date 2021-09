Timea Schneider landet im Mittelfeld

Hüttenfeld. Die Deutschen Meisterschaften der Jugendschützen haben in München stattgefunden – mit dabei war Nachwuchstalent Timea Schneider von der SG Hüttenfeld (SGH). Da ihre Startzeit bereits für Samstag um 12 Uhr angesetzt war, reiste Schneider mit einer kleinen Gruppe bereits am Vortag an. So konnte sie ausgeruht in den Wettkampftag starten. Die Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück, die der Bayerische Schützenverband dem Deutschen Schützenbund für diese Großveranstaltung überließ, konnte unter Einhaltung der vorgegebenen Corona-Regeln betreten werden. Später ging es für Timea Schneider zur Luftgewehrhalle, die mit 100 elektronischen Ständen nicht nur von außen beeindruckend groß ist. Bedingt durch Corona durften in diesem Jahr nur die Athleten mit maximal zwei Betreuern die Halle betreten. Ein besonderes Highlight für Hüttenfelds Jugendschützin war die Anbringung des Rückenschilds mit der Startnummer an ihrer Schießjacke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den letzten Absprachen mit ihren Betreuern waren die Jugendlichen auf sich selbst gestellt, als das Kommando „Start Vorbereitungszeit“ aus den Lautsprechern ertönte. Gleich darauf fielen die ersten Schüsse. Timea Schneiders erste Probeschüsse waren, wohl der Nervosität geschuldet, nicht so treffsicher wie im Training. Doch gegen Ende der Vorbereitungszeit konnte sie ihre Aufregung überwinden. Mit dem Kommando „Stopp Vorbereitungszeit“ wurden alle Schützinnen und Schützen aufgefordert, ihre Anlage in den Wertungsmodus umzuschalten. Dann folgte schließlich das Kommando „Wettkampfzeit Start“.

Großes Starterfeld

Timea Schneiders erreichte mit dem ersten Schuss 8,8 Ringe – die Deutschen Meisterschaften werden mit Zehntelwertung geschossen – und legte direkt eine starke 10,6 nach. Mit 93,9 Ringen beendete sie die erste Serie. Nach der zweiten Serie stand das Ergebnis mit 187,6 Ringen fest. Am Ende des Tages reichte das Ergebnis für einen Platz im mittleren Drittel des 166 großen Starterinnenfeldes in der Schülerinnenklasse. Auch wenn Timea Schneider mit sich nicht zufrieden war, ist dieses Ergebnis doch beachtlich, da in den vergangenen Monaten keine Wettkämpfe ausgetragen wurden und damit die Routine fehlte. Zudem ließ das nächste Erfolgserlebnis nicht lange auf sich warten: Schneider bekam ihre Einladung zum Sichtungsschießen um einen Platz im Landeskader. Dafür wird sie am 18. September im Landesleistungszentrum des Hessischen Schützenverbands in Frankfurt antreten.

Zwischenzeitlich läuft auch bei den Erwachsenen der Trainingsbetrieb wieder an. Vornehmlich die Luftpistolenschützen haben bisher davon Gebrauch gemacht. Für die anstehende Wettkampfsaison hat Abteilungsleiter Helmut Günther je eine Luftgewehr- und eine Luftpistolenmannschaft gemeldet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Falls es keine Verschiebungen aufgrund von Mannschaftsabmeldungen gibt, werden Hüttenfelds Luftpistolenschützen weiterhin in der Bezirksliga und die Luftgewehrschützen in der Bezirksklasse schießen. gün