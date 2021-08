Tierheim kämpft mit hohen Kosten und immer mehr Anfragen

Lampertheim. Tierheimleiterin Annekatrin Geyer kann ihre Enttäuschung im Gespräch mit dieser Redaktion kaum verbergen. Während der Pandemie darf die Jugendgruppe im Tierheim nicht mit anpacken. Nur die Schwestern Romina und Milena Pfannmüller, denn sie sind gegen Covid-19 geimpft. Die anderen Kinder und Jugendlichen – und ihre Fröhlichkeit – fehlen.

Nach einem Spaziergang mit Tierheim-Hunden spielen Romina und Milena Pfannmüller noch mit den Vierbeinern. Das bringe den Hunden Spaß und fordere sie, erklären die 20-Jährigen. Die Zwillinge pflichten der Tierheimleiterin bei. Die Jugendgruppe hatte so viel geplant – wie ein Sommerfest oder das Treffen mit anderen jungen Tierschützern. Doch Corona zwingt die Aktiven ihre Kontakte zu beschränken. „Die jungen Leute hatten sonst etliche Arbeiten übernommen. Sie versorgten herrenlosen Hunde fütterten sie, führten die Fellpflege durch, gaben ihnen Streicheleinheiten, gingen Gassi und reinigten die Hundezwinger. Außerdem lernten sie Wissenswertes über den Tierschutz“, zählt Annekatrin Geyer auf.

Viele Anrufe auch aus Mannheim

Das Lampertheimer Tierheim bittet um Unterstützung Spenden-Nr. ... Das Lampertheimer Tierheim bittet um Unterstützung Spenden-Nr. DE59 50890000 0008077010 Volksbank Darmstadt-Südhes sen; Telefon: 06206 3732.

Während die Schwestern die Hunde Emilia und Luke kraulen, bringt die Lampertheimerin Kerstin Arndt-Jakob Futter originalverpackt zum Tierheim. Darüber freut sich die Leiterin sehr. Traurig machen sie hingegen die zahlreichen Anrufe von Tierhaltern, die ihr Haustier abgeben möchten. „Viele Menschen haben sich in der Corona-Krise unüberlegt ein Tier als Spielgefährten gekauft. Nun stellen sie fest, dass ihr Hund einer großen Rasse entspringt oder dass ein Tier Arbeit macht. Und dann soll es wieder weg“, berichtet Geyer. Sogar Mannheimer riefen inzwischen an, um Vögel, Katzen oder Meerschweinchen zu bringen. Doch das Einzugsgebiet des Tierheims sei das Ried.

Vor allem aber wenn Geyer an die sogenannten Osterhasen denkt, wird sie sogar zornig. Es komme keineswegs selten vor, dass lebende Spielkameraden zu Festen verschenkt würden. „Und später wird das eine oder andere Kaninchen ausgesetzt“, schimpft Geyer und fragt sich, warum die Tiere nicht wenigstens im Tierheim abgegeben würden.

Die Ferienzeit im Sommer, wenn viele Leute in Urlaub fahren, sei hingegen weniger das Problem, sagt Annette Maring, Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Lampertheim. Vielmehr erreichten sie immer häufiger Anfragen von Menschen, die Tiere abgeben möchten, welche von irgendwelchen Tierschutzorganisationen vermittelt wurden. Diese nähmen die Tiere aber nicht wieder zurück, wenn es zu Problemen kommt. „In unseren Augen ist dies in höchstem Maße unseriös und das entstandene Leid ist immens, wenn die Tiere wie Wanderpokale von Familie zu Familie weitergereicht werden“, betont Annette Maring. Schließlich verstünden sie nicht, warum der Besitzer sie nicht mehr haben will.

„Außerdem machen wir uns Sorgen, wie lange wir finanziell noch durchhalten ohne regelmäßige Öffnungszeiten“, sagt Maring. Denn es finden keine Veranstaltungen statt, bei denen Geld erwirtschaftet und Spenden eingenommen werden können. „Es fehlt vor allem an Hundetrockenfutter und Katzennassfutter“, betont die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Und die Tierheimleiterin bittet die Bevölkerung darum, bei einem Anliegen auf den Anrufbeantworter zu sprechen, sie rufe dann sobald es ginge zurück.