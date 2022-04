Ticket für Deutsche Meisterschaft gelöst

Lampertheim. Vor Kurzem konnten die jüngsten Spieler des Badmintonvereins Lampertheim ihr Können erstmals auf einem Bezirksranglistenturnier unter Beweis stellen. Pandemiebedingt waren die letzten beiden Jahre alle Turniere ausgefallen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits am Samstag trat Simon Winkelmann (11) im Einzel der U 13 an und erreichte immerhin Platz 17 von 32. Am nächsten Tag holte Noah Müller den siebten Platz bei der U 11 und der noch achtjährige Juan Rodrigues da Silva in der gleichen Gruppe den neunten Platz.

Seine Schwester Mia (11) erreichte bei den Mädchen U 11 den neunten Platz und im Mixed U 13 mit Leon Rachow den sechsten Platz. Beim Mädchendoppel konnte sie mit ihrer Doppelpartnerin Neha sogar den zweiten Platz erzielen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Jungendoppel der Altersklasse U 13 erreichte Noah Müller (10) zusammen mit Julius Neuthinger (10) den sechsten Platz. Erik Baltes (10) und Finlay Missal (10) verpassten hier mit dem vierten Platz ganz knapp das Siegertreppchen. Leon Rachow (10), der mit Juan Rodrigues da Silva (8) antrat, welcher für den erkrankten Simon Winkelmann einsprang, mussten sich mit dem neunten Platz bei der U13 zufriedengeben, nachdem sie sich tapfer geschlagen haben.

„Für die erste Turnierteilnahme ist das ein tolles Ergebnis und vor allem ein tolles Erlebnis gewesen. Alle sind hochmotiviert, ihre Fertigkeiten weiter zu verbessern, um beim nächsten Turnier in zwei Monaten noch besser abzuschneiden“, hieß es vonseiten des Vereins.

Zwei der Jugendtrainer waren an diesem Wochenende selbst gefordert. Florian Volk (17) hat parallel zum Coaching der Kleinen mal nebenbei mit seinem Doppelpartner Jannik Engel von TSG Messel die gesamte Doppelkonkurrenz in der U19 abgeräumt. Dabei war die Konkurrenz sogar extra weit aus anderen Bezirken angereist, um hier Punkte für die Hessenrangliste zu ergattern.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sabrina Rodrigues da Silva, Jugendtrainerin des BVL, war bereits am Freitag und Samstag bei den südwestdeutschen Meisterschaften am Start. Während sie mit ihrem Mixed-Partner Jörg Paulin (TV Bensheim) den fünften Platz erreichte, sicherte sie sich im Dameneinzel den dritten Platz und damit ein Ticket für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. red