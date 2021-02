Lampertheim. Der Bürgermeister kommt nach Rosengarten und Hofheim, der Erste Stadtrat besucht Ortsbeirat oder Bürgerkammer in Hüttenfeld und Neuschloß. Dieses Vorgehen hat Rathauschef Gottfried Störmer noch von seinem Amtsvorgänger Erich Maier übernommen. Mit dem Personalwechsel auf dem Stuhl des Ersten Stadtrats ändert sich nun auch dieser Rhythmus. Störmer und Schmidt wollen künftig gemeinsam im jährlichen Wechsel alle vier Stadtteile abdecken, wie sie am Rande der Ortsbeiratssitzung in Hüttenfeld mitteilten.

Störmer macht im aktuellen Jahr den Anfang in Hüttenfeld und Neuschloß. Marius Schmidt, für den es die erste öffentliche Sitzung in Amt und Würden war, nimmt das restliche Jahr an den Versammlungen in Rosengarten und Hofheim teil. Anschließend wechseln sie sich als Stellvertreter des Magistrats im jährlichen Turnus ab.

„Das hat den Vorteil, dass wir Dinge aus den Gremien nicht mehr nur aus zweiter Hand erfahren“, so Störmer. Zwar sei der Austausch etwa mit Ortsvorsteher Karl Heinz Berg in zusätzlichen Stadtteilgesprächen immer gut gewesen. „Wir wollen aber für beide Ämter den direkten Kontakt zu den Bürgern vor Ort herstellen“, erklärt Störmer die Intention. Zunächst besucht er mit Marius Schmidt als Teil der Amtseinführung gemeinsam alle vier Stadtteilvertretungen. Ohnehin lobt Störmer schon jetzt die gute Zusammenarbeit und eine harmonische Vorbereitungsphase. „Vieles findet im Konsens statt“, so der Verwaltungschef. ksm