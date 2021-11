Theaterstück für Kinder

Lampertheim. Die Jugendförderung und cultur communal der Stadt Lampertheim präsentieren am Sonntag, 14. November, 14.30 Uhr, die Kinderoper „Es war einmal“, eine Produktion der Tournee-Oper. Die Darsteller rund um Gründerin Tanja Hamleh laden hierzu Kinder ab fünf Jahren in den Schwanensaal. Eintrittskarten für das Theaterstück sind für jeweils acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder an der Vorverkaufsstelle Horlé-Mode und mehr, Kaiserstraße 19, Lampertheim (Telefon 06206/22 39) erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pandemie-bedingt sind geltende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Für den Besuch der Veranstaltungen ist außerdem ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis ab sechs Jahren zwingend erforderlich. Besucher werden gebeten, ihr Ausweisdokument mitzuführen. red