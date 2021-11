Theatersalon mit Kabarett und Kunst

Lampertheim. „In diesen verrückten Zeiten muss man sich etwas einfallen lassen“, befand Kabarettist Peter Gutschalk und hatte so kurzerhand den Theatersalon ins Leben gerufen. Denn dort, im Salon Papa, wo sonst Haare gewaschen, geschnitten und geföhnt werden, philosophierte er nun humorvoll über Freundschaft und Kindheitserinnerungen bei seinem neuen Soloprogramm: „Kunst & Heimat“.

Wie reagiert man, wenn der beste Freund sich für einen fünfstelligen Eurobetrag ein Kunstwerk gekauft hat, das so gar nichts darstellt und aussagt? Verträgt die langjährige Vertrautheit auch eine ehrliche Meinung? Und worauf gehen Gutschalks Albträume zurück, wenn er wieder mal mit seinen Kumpels unterwegs war? Ehefrau Angela konnte ihn zum Glück kurieren. Dies alles erfuhren die rund 20 Zuschauer im ersten Teil, der sich mit dem Thema „Kunst“ befasste. Und man merkte Gutschalk an, wie sehr er es genießt, wieder gelegentlich vor echtem Publikum spielen zu können, live dessen Reaktionen zu erleben, das Lachen, das Kopfnicken, die greifbare Spannung in Erwartung der nächsten Pointe.

Die beiden Künstler Klaus Neudecker und Antonio Breglia zeigten ihre Werke im Salon Papa bei „Kunst & Heimat“ (links), und Peter Gutschalk präsentierte sein Soloprogramm (rechts). © Bärbel Jakob

In der Pause konnten die Gäste im Wintergarten eine kleine Ausstellung besuchen. Eine Symbiose zwischen Kunst und Heimat war dabei auch ein Werk von Klaus Neudecker mit einem Kopf des ersten „Hippies von Lampertheim“, dem Schnagglroos, zwar mit wenig Ähnlichkeit zum Original, aber einer lustigen Interpretation. Und der Hofheimer Künstler Antonio Breglia hatte neben seinen bekannten Drahtskulpturen auch ein Werk mitgebracht, das eine Hommage an den von ihm sehr verehrten Maler Pablo Picasso darstellte.

Im zweiten Teil des Abends gab Gutschalk schon einmal einen Vorgeschmack auf sein nächstes großes Soloprogramm „Kreativitätstheorie“, in dem er die zunehmende Vergesslichkeit der Ü-60-Generation thematisierte. Wer hat sich nicht schon beim laut gesprochenen Satz ertappt: „Was wollte ich eigentlich gerade machen?“ oder „Wo habe ich nur zuletzt meine Brille gesehen?“ Gutschalks Arzt hatte dafür gleich einen Fachbegriff. Doch natürlich sind auch die permanenten Ablenkungen der Umgebung schuld daran, dass man seinen eigentlich straffen Tagesplan nicht durchziehen kann.

Viel Gelächter

Besonders viel Gelächter und Zustimmung erntete Gutschalk, als er sein gedankliches Poesiealbum aufschlug und von seinen Kindheitserinnerungen an Lampertheim schwärmte. Die Freizeitbeschäftigungen und Orte, die er da skizzierte, kannte wohl fast jeder im Publikum. Diese reichten von Fußballspielen auf dem Lutherplatz, Kinonachmittagen im Astoria, über Abende im Jugendzentrum bis zu Fahrten mit den Kumpels zum Klenk am Neurhein. Besonders die Kaiserstraße, wie sie früher war, erkannten alle in Gutschalks Schilderungen wieder. Er beschrieb die Straßenszene mit den beiden Pavillons vor der Schillerschule, dem Handelshof, den Wirtshäusern „Rheingold“ und „Wacker“ sowie dem dreistöckigen Kaufhaus Christmann, in dem sich, lange bevor es Amazon gab, die ganze Familie einkleidete. Gutschalk bedauerte die zunehmende Verödung der Innenstadt. „Wann war in Lampertheim denn zuletzt so richtig ordentlich etwas los?“, wollte er von den Zuhörern wissen und beantwortete die Frage selbst leicht deprimiert: „Das war 1984 beim Hessentag!“

Eine weitere Aufführung von „Kunst und Heimat“ gibt es am Samstag, 11. Dezember. Und in der Woche davor, am Samstag, 4. Dezember, steht wieder eine Poetry Show mit Gästen auf dem Programm. Ja