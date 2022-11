Theater zum Tag der Kinderrechte

Lampertheim. Am kommenden Sonntag ist der internationale Tag der Kinderrechte. Die Jugendförderung der Stadt Lampertheim lädt für diesen Tag zu dem kostenlosen Kindertheaterstück „Drunter und Drüber“ ein. Das Theater „Lakritz“ aus Darmstadt führt das Stück um 14.30 Uhr in die Zehntscheune Lampertheim aus. Einlass ist für alle Zuschauer, die mindestens vier Jahre alt sind, um 14 Uhr.

„Drunter & Drüber“ ist ein Kindertheaterstück über das Rechthaben und Rechthaben wollen, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit viel Neugier, Phantasie und Situationskomik versuchen zwei Personen auf der Bühne sich selbst und dem Publikum jeweils das Gegenteil zu beweisen.

Vor Beginn des Theaterstücks wird den jungen Zuschauern noch das neue Video der Lampertheimer Ferienspielkinder zum Thema Kinderrechte präsentiert. Eintrittskarten für das kostenlose Theaterstück können bei Horle – Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19, oder in der Stadtbücherei abgeholt werden.

Konvention 1989 verabschiedet

Am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. In Deutschland und weltweit setzen sich Kinder gemeinsam mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef für ihre Rechte ein. Beispiele für die Verletzung von Kinderrechten finden sich weltweit. Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der damit verbundene wirtschaftliche Abschwung haben einer Studie der Unicef vier Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien zusätzlich in die Armut getrieben.

Das entspreche einem Anstieg von 19 Prozent seit 2021, hieß es in einer im Oktober veröffentlichten Untersuchung. Kinder trügen damit die größte Last der durch den Ukraine-Krieg verursachten Wirtschaftskrise. Die Studie enthält Daten aus 22 Ländern der Region.

Krieg hat Auswirkungen

Die Auswirkungen des Kriegs sind besonders stark für Kinder in Russland und der Ukraine. In Russland leben der Studie zufolge zusätzlich 2,8 Millionen Kinder in Haushalten unterhalb der Armutsgrenze. In der Ukraine lebten eine halbe Million zusätzliche Kinder in Armut. wol