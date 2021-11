Theater war sein Leben

Lampertheim. Ein Leben ohne Bühne konnte sich der Darsteller und Regisseur Heiner Kraft (Bild) nie vorstellen. Er leitete professionelle Theaterleute und Laiengruppen. Der Hofheimer ist 85 Jahre alt geworden. Er ist in der Nacht vom Montag auf den Dienstag verstorben. Kraft war Vorstandsmitglied im Landesverband Hessischer Amateurbühnen und zugleich Mitglied im Präsidium des Verbandes Hessischer Amateur Theater und Bereichsleiter Süd. Weiterhin Freiberuflicher Dozent an der Alfred-Delp-Schule Lampertheim, Gründer der Hofheimer Theatergruppe in der Sängervereinigung 07/20, der Folgegruppe Krautstorze und der Krautstorze-Jugend-Musical-Gruppe.

Zeichen gegen Antisemitismus

2014 wurde Heiner Kraft vom Bund Deutscher Amateurtheater Berlin mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 2017 folgte der Hessische Landesehrenbrief. Seit 2018 war er der Leiter der Seniorentheatergruppe „Senioren spielen für Senioren“ des Seniorenbeirates Lampertheim. In seinen letzten Jahren trieb er vor allem die Amateurtheatergruppe „Die HerbstZeitLosen“ voran, eine Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschule Lampertheim. Die Lampertheimer Mimen führten unter der Leitung von Kraft „Mitbewohnerin gesucht“ und den Sketch „Schiller und Schaller“ auf.

© Israel

Später studierte Heiner Kraft mit Andreas Kirsch und Ute Brozio den Briefroman „Empfänger unbekannt“ in Anlehnung an „Adressat unbekannt“ von der Schriftstellerin Kathrine Kressman-Taylor ein. Kraft hat zahlreiche Proben gemeistert, obwohl er krankheitsbedingt angeschlagen war. Doch er wollte mit der Lesung unbedingt ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen und nahm dafür all seine Kräfte zusammen. In der Domkirche war die Premiere und schon dort las er mit Hilfe eines mobilen Sauerstoffgerätes. Er freute sich über die große Resonanz. Nur am Rande sagte er: „Wenn der dumme Krebs nicht wär.“

Seine Worte sprach er keineswegs mitleidvoll aus, denn er glaubte bis zuletzt fest daran, die Erkrankung besiegen zu können. Heiner Kraft hatte verschiedene Kirchengemeinden und Institutionen angeschrieben, um den jahrelangen Briefwechsel zwischen einem Deutschen und einem amerikanischen Juden während der Zeit des Nationalsozialismus in die Öffentlichkeit zu tragen, damit die Geschichte nicht vergessen werde. roi (Bild: roi)

