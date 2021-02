Lampertheim. Wolfgang Kühn (Bild) hat es geschafft: Er hat einen Termin für die Corona-Impfung bekommen. „Das war eigentlich nicht schwer“, erzählt der 85-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion und möchte anderen Senioren Mut machen, sich auch um einen Termin zu kümmern.

Das war zuletzt Land auf Land ab oft als schwierig geschildert worden: mühevolles Ausfüllen von Online-Formularen, ewiges Festhängen bei der Telefonhotline, hieß es da. Wolfgang Kühn kann von solcherlei Problemen nicht berichten. „Ich habe beim Seniorentelefon der Stadt angerufen und dort eine zentrale Rufnummer erhalten“, schildert der Lampertheimer.

Hilfe in Sachen Impftermin Die Stadt Lampertheim hat für Einwohnerinnen und Einwohner ab 80 Jahren ein Seniorentelefon eingerichtet. Unter der Rufnummer 06206/935- 140 werden allgemeine Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung von Mitarbeiterinnen der Verwaltung beantwortet. Auf ihrer Homepage weist die Lampertheimer Verwaltung auch darauf hin, dass Termine für Impfungen wie folgt vereinbart werden können: telefonisch unter 116 117 oder 0611/505 92 888 (täglich von 8 bis 20 Uhr) oder online auf www.impfterminservice.hessen.de oder www.impfterminservice.de. Vorrang haben Personen ab dem 80. Lebensjahr sowie Personen, die im Alten- und Pflegebereich, in medizinischen Einrichtungen oder bei Rettungsdiensten tätig sind. Weitere Informationen zur Impfstrategie finden Interessierte im Internet auf www.corona.hessen.de und auf www.zusammengegencorona.de. off

Beim Impfterminservice für Hessen habe er sich im nächsten Schritt „höchstens eine dreiviertel Minute“ gedulden müssen, dann habe ein Mitarbeiter seine Daten aufgenommen. Wiederum nach einer halben bis dreiviertel Stunde lag die Terminbestätigung des Impfzentrums des Kreises Bergstraße samt Aufklärungsschreiben und Anamnesebogen in seinem E-Mail-Postfach.

Warum das Verfahren zur Vergabe von Impfterminen so in der Kritik steht? Wolfgang Kühn hat sich auf diese Frage seinen eigenen Reim gemacht. Sicherlich habe es gerade am Anfang Schwierigkeiten gegeben – „aber, wenn was Schlechtes erzählt wird, macht es auch schneller die Runde als bei was Gutem“, sagt der Lampertheimer und lacht. Dass er sich impfen lassen will, steht für das SPD-Urgestein und den Mitbegründer des Seniorenbeirats schon lange fest. „Ich gehöre zur Risikogruppe und habe große Chancen, auch zu den Toten zu gehören, wenn ich Corona kriege“, wird Kühn im Gespräch deutlich. Er vertraue den Virologen und habe kein Verständnis für die „Verrückten, die Gerüchte in die Welt setzen, die Regierung habe die Geschichte mit dem Virus erfunden“. Das sei „Unfug“ und bringe so viele Menschen in Gefahr, betont der 85-Jährige. Dabei klingt in seiner Stimmer eine Mischung aus Wut und Traurigkeit mit.

Den Weg schon abgefahren

Indes freut sich Wolfgang Kühn aber auf seine Impfung. Den Weg zum Impfzentrum in Bensheim hat er sich bereits angeguckt und ist ihn auch schon abgefahren. Somit sollte nichts schiefgehen. Bis es allerdings so weit ist, muss sich der Mann aus der Spargelstadt noch ein wenig gedulden. Die erste Impfung ist Ende April angesetzt, die zweite Impfung im Mai. Bild: Berno Nix