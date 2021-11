Termine und Angebote abgesagt

Lampertheim. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung bei den Corona-Infektionszahlen hat sich cultur communal der Stadt Lampertheim in Absprache mit den Künstlern entschlossen, alle bis Ende des Jahres geplanten Veranstaltungen abzusagen. Diese Entscheidung betrifft die MIL-Veranstaltungen „Confusion“ am 2. Dezember, das MIL-Abschlusskonzert am 27. Dezember im Schwanensaal sowie die MIL-Weihnachtshits im Hofheimer Bürgerhaus am 3. Dezember. Betroffen ist auch die Kinderbühne am 17. Dezember im Schwanensaal. Bereits erworbene Karten können bei den Stellen zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, gehen auch die Angebote

der Seniorenbegegnungsstätte in der Alten Schule ab Montag, 29. November, in eine verfrühte Winterpause. Spielegruppe, Bingo, Smartphone-Kurs, PC- Kurse sowie die Sitzgymnastik finden dann in diesem Jahr nicht mehr statt. red