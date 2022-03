Tennisspieler ziehen Bilanz

Hofheim. . Nach sechs Jahren an der Spitze der Jugendabteilung des Tennisclubs Hofheim (TCH) verkündete Marek Büttel seinen Abschied. „Die Jugend ist für einen Verein essenziell. Über die Jugendarbeit im Sport und insbesondere im Tennis werden wichtige Werte vermittelt und letztendlich weiter in die Gesellschaft getragen“, so der scheidende Jugendleiter zu Beginn seines Jahresrückblicks.

Der TC Hofheim liegt mit einem Anteil von etwa 40 Prozent an Kindern und jugendlichen Mitgliedern über dem Schnitt des hessischen Tennisverbandes, was einmal mehr unterstreicht, dass sich der Club auf einem guten Weg befindet. Auch während die Pandemie gab es keine Abgänge zu verzeichnen, speziell im Bereich der Tennis-Ballschule und der Tennis-Minis erfolgte ein enormer personeller Zuwachs. Nach dem Ostercamp im vergangenen Jahr mit rund 20 Kindern und Jugendlichen beeinträchtigte die „Bundesnotbremse“ und die damit verbundenen Auflagen die Trainingsplanung der Jugendabteilung doch enorm.

Fünf Jugendteams starteten im vergangenen Jahr in der Runde, drei davon in einer Spielgemeinschaft mit Bobstadt. Einen Meistertitel verbuchte die gemischte U15, die Vizemeisterschaft feierten die Junioren U18, während bei den Kleinsten innerhalb der Spielgemeinschaft noch mehr Steigerungspotential vorhanden ist. Bei den Clubmeisterschaften triumphierten Nils Schade (Jungen), Lena Siebenhaar (Juniorinnen 1) und Leni Graf (Juniorinnen 2). Lio Deters, Ben Deters, Mika Lameli und Nils Schade vertraten den TCH bei den Kreismeisterschaften.

Sommertraining startet

Ansonsten ging Büttel auf die Mitwirkung der Bewegungskampagne der deutschen Sportjugend sowie den prächtig besuchten Jugendausflug in den Holidaypark nach Haßloch ein. Das Wintertraining läuft aktuell in Lampertheim und in der Hofheimer Sporthalle, das Sommertraining soll nach den Osterfeiertagen aufgenommen werden, das Trainerteam ist bereits mit der Planung beschäftigt.

Für Dienstag, 12. April, kündigte Büttel schon einmal von 10 bis 12 Uhr ein Schnupper-Camp für die Schülerbetreuung der Nibelungenschule an. Drei Mannschaften hat der TCH für die anstehende Saison im Jugendbereich gemeldet, die Ende April/Anfang Mai beginnt. Eine gemischte U15, die Junioren U18 und eine gemischte U18. Darüber hinaus soll noch erstmalig eine U8 gemeldet werden. Die weitere Planung der Jugendabteilung sieht ein Sommercamp, die Clubmeisterschaften und den Jahresausflug vor.

Neben Marek Büttel verabschiedete sich mit dem zweiten Vorsitzenden Gerhard Gugumus ein weiteres „Urgestein“ des TCH von der aktiven Vorstandsarbeit. 16 Jahre stand Gugumus in der Verantwortung, zeigte sich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die zweimal jährlich erscheinende Vereinszeitung und die 2017 neugestaltete Homepage verantwortlich.

An den bevorstehenden beiden Samstagen, 2. und 9. April, bietet der TCH seinen Mitgliedern übrigens jeweils von 9 bis 12 Uhr Arbeitseinsätze unter der Obhut von Jürgen Gugumus und des neuen Platzwarts Nicolas Wehe an. fh