Tennisspieler legen los

Lampertheim. Beim Tennisclub Lampertheim blicken die Verantwortlichen optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft. Eingeläutet wird die Saison am kommenden Sonntag, 27. März, mit der um 11 Uhr im Clubhaus beziehungsweise auf der Terrasse stattfindenden Mitgliederversammlung.

Die eigentliche Saisoneröffnung erfolgt dann am Sonntag, 10. April, um 11 Uhr an gleicher Wirkungsstätte, in deren Rahmen verdiente Mitglieder des Vereins geehrt werden. Hierzu wird auch Landrat Christian Engelhardt erwartet.

Sportlich hoch hergehen wird es auf dem Lampertheimer Tennis-Gelände dann am Samstag, 30. April. Um 9 Uhr beginnt das Meisterschaftsspiel der Damen 50 in der Verbandsliga gegen den TC Darmstadt-Eberstadt und im Anschluss gegen 12 Uhr ein Tennisevent für Jung und Alt. fh

