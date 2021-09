Tennisclub freut sich über zahlreiche Neuzugänge

Hofheim. Zum ersten Mal in 38 Jahren trug der TC Hofheim (TCH) seine Jahreshauptversammlung auf der eigenen Clubanlage aus. TCH-Chef Peter Bischer (Bild) freute sich, viele der Mitglieder begrüßen zu können. „Die Teamtennisrunde ist bereits in vollem Gang. Unsere Mannschaften spielen eine erfolgreiche Runde“, so der Clubchef bei seiner Zwischenbilanz zur Saison, die bis Ende September geht.

Neu gemeldet wurde das Damen-30-Team in der Bezirksliga A, zu dem Talisa Hess, Christina Borowski, Sandra Vranjkovic und Evelin de Angelis.

Das Trainerteam des Vereins besteht aus Katharina Benesova, Tim Dejung und Benedikt Nold, deren Verdienste Bischer besonders hervorhob. Ergänzt wird das Trio durch Paula Rauch, die erfolgreich die Ballschule für die jüngsten Mitglieder leitet.

Durch die Aktion der Tennis-Schnupperkurse und einen verringerten Mitgliedsbeitrag im ersten Jahr ist es dem Vorstand gelungen, etliche neue Mitglieder zu gewinnen. Zurzeit sind dies 55 Neumitglieder, davon 27 Kinder und 28 Erwachsene, so dass der Mitgliederstand trotz weniger Abgänge auf 174 anwuchs.

Im vergangenen Jahr wurden die Plätze instandgesetzt. Wegen starker Regenfälle musste die Anlage nachgebessert werden, da die Plätze zu früh bespielt worden waren. Daraus haben die Verantwortlichen entsprechende Lehren gezogen, in diesem Jahr ging der Spielbetrieb erst Ende April los. Für den optimalen Zustand der Plätze zeigt sich der technische Leiter Jürgen Gugumus verantwortlich. Neu begrüßen durfte Peter Bischer Vereinswirtin Anna und ihren Mann Lilo Gueli.

Eric Nold, der das Amt des Kassenwartes im Februar 2020 von Marlene Wetzel übernommen hatte, gab einen Überblick über die finanzielle Lage des Vereins. Es erwies sich als richtig, dass der Vorstand während der Pandemie alle Ausgaben auf den Prüfstand stellte und nur Maßnahmen in Angriff nahm, die unbedingt notwendig waren, darunter die Instandhaltung der Anlage, den Spielbetrieb und die Jugendarbeit.

Aktuell geht Nold davon aus, dass sich der Verein im Jahr 2021 sogar ein kleines finanzielles Polster erarbeiten kann. Die vielfältigen Aktionen zur Gewinnung von neuen Mitgliedern und der Aufbau der Ballschule bezeichnete der Rechner als wichtige Bausteine, um das Überleben des Vereins mittel- und langfristig abzusichern. Die Kassenprüfer Hannelore Gugumus und Dirk Deters bescheinigten die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung.

Wegen der Pandemie konnten 2020 nur wenige Veranstaltungen ausgerichtet werden. Besser läuft es in diesem Jahr. Bestens besucht war das Sommerfest Anfang Juli, 18 Teilnehmer zählte das Drink & Hit-Turnier Mitte August unter der neuen Leitung von Philipp Wehlen und David Jaunitz. Ende September ist ein Doppelturnier vorgesehen. Wie Gerhard Gugumus berichtete, erfolgen Training, Spielbetrieb und der Besuch in der Gaststätte aktuell nur noch unter Einhaltung der 3G-Bedingungen.

Viele neue junge Mitglieder

Die Qualität der Vereinszeitung wurde durch ein neues Layout gesteigert, die Klicks auf der Homepage sind weiter gestiegen. Über den enormen Mitgliederzuwachs speziell bei den Kindern und Jugendlichen freute sich Jugendwart Marek Büttel. Nachdem über die gesamte Wintersaison weitestgehend kein Training stattfand, startete die Jugend verheißungsvoll mit dem Ostercamp in die neue Saison. 32 Kinder und Jugendliche nutzen das Training. Fünf Jugendteams stellt der TCH derzeit, darunter drei als Spielgemeinschaft mit der TG Bobstadt.

Als Erfolg bezeichnete der Jugendwart auch das mit den Jugendclubmeisterschaften verbundene Sommercamp in der letzten Ferienwoche, „eine tolle Entwicklung“ so Büttel. Nach einstimmiger Entlastung des Vorstands wurde die TCH-Clubspitze mit dem ersten Vorsitzenden Peter Bischer, dem für Sport und Planung zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden Horst Geyer, Rechner Eric Nold und dem technischen Leiter Jürgen Gugumus einstimmig wiedergewählt. fh (Bild: fh)