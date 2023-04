Tennis-Spieler starten

Hüttenfeld. In diesem Jahr startet der TC Hüttenfeld am 29. April mit sechs Mannschaften in die Runde. Doch bevor es soweit ist, findet am kommenden Samstag, 22. April, ab 11 Uhr auf der vereinseigenen Anlage ein LK-Doppelturnier der Herren 40 und Herren 50 statt. Im Anschluss daran können die Plätze für das freie Spiel genutzt werden.

Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, ist bestens gesorgt: Der Verein bietet italienische Speisen und Getränke an, während die Jugendabteilung ein Kuchenbuffet organisiert hat. Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Mitglieder und Gäste, die diesen Tag auf der Anlage verbringen und das sportliche und kulinarische Angebot genießen werden.

Für alle weiteren Termine und Informationen rund um den Club wird in den nächsten Tagen das neue Clubmagazin in den Briefkästen Hüttenfelds zu finden sein. ron