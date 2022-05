Tennis-Spieler mit starker Bilanz

Lampertheim. Rundum zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen des TC RW Lampertheim mit dem Saisonstart, konnten doch fünf Mannschaften auf Landesebene punkten.

Der Anfang des erfolgreichen Spieltages gelang den Damen 65 mit einem 5:1-Sieg in der Verbandsliga beim Ober-Mörler TC. Nach den Einzeln stand es bereits 3:1 für die Lampertheimer Damen. Die ersten Punkte konnten Agathe Kobelt (7:6/6:2), Brigitte Stass (7:6/6:4) und Isolde Wagner-Koch (6:4/4:6/10:8) für sich entscheiden. Gerda Jaenicke (6:1/7:6/8:10) musste sich denkbar knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppeln machten die Damen 65 den Auswärtssieg perfekt, legten durch Brigitte Stass/Isolde Wagner-Koch (6:4/2:6/10:8) und Agathe Kobelt/GerdaJaenicke (6:0/6:3) erfolgreich nach.

Ohne große Probleme gewannen die Damen 50 beim TC Gesprenztal mit 5:1. Nur Annette Schmitt hatte im Einzel zu kämpfen, konnte dann aber den Match-Tiebreak für sich entscheiden. Es spielten in den Einzeln Wunder-Schoenung(6:3/6:0), Coconcelli (6:0/6:2), Schmitt (3:6/6:1/10:5), Martin (6:0/6:0), im Doppel: Coconcelli/Martin( 4:6/6:7) und Schmitt/Orban (6:2/6:3).

Auf Verbandsligaebene siegten die Herren 40 im Kreisderby gegen den TC Groß-Rohrheim mit 4:2. Nach drei gewonnen Einzeln von Schmitt (6:3/6:3), Urbach (6:3/6:1) und Bläß (6:0/6:0) konnte das Doppel Holger Schmitt/Christian Becker (6:1/2:0) den vierten Punkt sichern und somit den Heimsieg sicherstellen. Die Niederlagen durch Becker (5:7/2:6) und Urbach/Bläß (6:7/3:6)fielen somit nicht mehr ins Gewicht.

Dank der kräftigen Unterstützung von Beate Helm (6:4/6:2) konnte sich die neu formierte Vierer-Mannschaft der Damen 50 in der Gruppenliga gegen TCB Darmstadt behaupten und einen ungefährdeten 4:2-Heimerfolg feiern. Nur Jutta Schmottlach (3:6/4:6) musste sich geschlagen geben. Neben Helm punkteten Karin Götz (6:4/6:3) und Brigitte Stass (6:2/6:3) im Einzel. Das Doppel Karin Götz/Beate Helm (6:2/6:2) erspielte für die Mannschaft den gewünschten Sieg. Stass/Hill (1:6/2:6) unterlagenin zwei Sätzen.

Mit 5:1 trumpften die Herren 50 in der Gruppenliga beim TC Viernheim auf. Jens Dederich (2:6/6:0/11:9) gewann nervenstark den Champions Tie-Break. Claus Pontow (6:3/7:5) drehte erfolgreich den zweiten Satz nach einem 1:4 Rückstand. Da Bihl (6:0/6:0) ebenfalls in zwei Sätzen punktete, ging es mit drei gewonnen Einzel in die Doppel. Bihl/Becker (7:5/6:1) und Pontoe/Dederichs (6:1/6:1) stellten die Weichen auf Sieg.

Die 4:2-Führung nach den Einzeln reichte den Herren 60 als Aufsteiger in der Gruppenliga nicht zum Sieg beim Höchster THC, der sich mit 5:4 behauptete. Alle drei Doppel in der Besetzung Schmottlach/Geister (2:6/1:6), Tannreuther/Roesner (7:5/4:6/6:10) und Geier/Schmitt (6:4/4:6/5:10) gingen in der entscheidenden Phase an die Odenwälder, dabei zweimal erst denkbar unglücklich im Champions-Tiebreak. Davor spielten Geier (6:0/6:4), Schmottlach (2:6/1:6), Tannreuther (3:6/3:6), Rösner (6:0/6:2), Geister (6:4/7:5) und Schmitt (6:3/6:1).

Den Herren 70 glückte der Bezirksoberligaauftakt durch ein 5:1 über den TC Bürstadt. In den Einzeln konnte Willi Christl (6:0/3:6/10:4) an Punkt eins im Champions-Tiebreak gewinnen. Paul Schader (6:2/6:1) an Nummer drei und Walter Kunzmann (6:1/6:3) an vier siegten in zwei Sätzen. Robert Lenhardt (2:6/5:7) an Position zwei musste sich nach fast drei Stunden geschlagen geben, so dass eine 3:1-Führung nach den Einzeln erkämpft war. Die anschließenden Doppel waren ebenfalls umkämpft, konnten aber beide für Lampertheim entschieden werden. Das erste Doppel mit Christl/Wegerle (5:7/6:0/11:9) gewann etwas glücklich, das zweite Doppel Lenhardt/Schader (7:5/6:3) drehte nach 3:5-Rückstand im ersten Satz das Match. fh