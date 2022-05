Tennis, Pferde und Kreativität

Lampertheim. Auch dieses Jahr fand in der Schülerbetreuung vom Lernmobil an der Nibelungenschule in Lampertheim-Hofheim wieder eine Osterferienaktion statt. In der ersten Ferienwoche bot jeder Tag einen anderen Höhepunkt. Die Woche startete am Montag kreativ mit selbst modellierten Anhängern für den Osterstrauß. Am Dienstag wurden es sportlich: Beim Schnuppern auf dem Tennisplatz vom Tennisclub Hofheim Ried hatten alle viel Spaß und kamen ins Schwitzen, egal ob mit oder ohne Spielerfahrung. Der Mittwoch führte zum Reitverein Hofheim, wo die Teilnehmer viel Neues zum Umgang mit Pferden erfuhren. Zum Abschluss der Ferienwoche wurde es am Donnerstag noch einmal sportlich, bevor sich alle dann glücklich in die Osterfeiertage verabschiedeten. red (Bild: Lernmobil)

