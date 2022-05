Tennis mit Gießkanne

Lampertheim. Auf dem Vereinsgelände des Tennisclubs Lampertheim herrschte am Wochenende so viel Betrieb wie lange nicht. Läuteten am Samstagvormittag zunächst die Damen 50 mit dem siegreichen Heimspiel gegen Urberach das Geschehen auf den Plätzen ein, nutzten später viele Interessierte den Tag der offenen Tür, der unter dem Motto „Lampertheim spielt Tennis“ stand. Dabei stand ein „Schleifchenturnier“ sowohl für Mitglieder des TCL als auch für Nichtmitglieder im Zentrum. Etwa 50 Teilnehmer aus allen Altersklassen spielten mit. „Das ist es, was unseren Sport ausmacht“, hob der neue Erste Vorsitzende des TCL, Andreas Urbach, mit Blick auf die Vielfalt hervor.

Spaß stand im Zentrum

15 Minuten standen pro Match zur Verfügung, die siegreichen Doppel erhielten nach jeder Spielrunde von der Turnierleitung entsprechende Schleifchen zum Sammeln. Dabei war der Wettkampfgedanke nicht bestimmend, vor allem Spaß sollte das Spiel auf den acht Plätzen machen. Auch rund um das Turnier hatten die Verantwortlichen für einige Attraktionen gesorgt, so gab es beispielsweise einen Seilspring-Wettbewerb. Auch ihre Aufschlagsgeschwindigkeiten konnten sich die aktiven Mitglieder messen lassen.

TCL-Chef Andreas Urbach beobachtet die Spiele stehend. © fh

Die Turnierleitung um Stefan Griesheimer achtete indes penibel darauf, dass während der Spiele keine Sportler zu dominant auftrumpften. Drohte dies dann doch, mussten die starken Spieler mit entsprechenden Handicaps weiterspielen, sich schon einmal eine Taucherbrille überziehen oder die Schuhe gegen Schwimmflossen eintauschen. Gießkannen dienten in solchen Fällen als Schlägerersatz. Diese Gaudi kam bei den Zuschauern gut an.

Interessenten, die sich dafür entschieden, dem TCL sofort beizutreten, erhielten einen Rabatt auf den Mitgliedsbeitrag in diesem Jahr. Rund um den Tag der offenen Tür war natürlich auch für das kulinarische Wohl der Tennisakteure und Besucher gesorgt. fh