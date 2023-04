Lampertheim. Tennis für jedermann bietet der Tennisclub Lampertheim bei seiner Aktion „Lampertheim spielt Tennis“ am Samstag, 29. April, von 12 bis 18 Uhr auf der Clubanlage Am Sportfeld 16 an. Parallel dazu erfolgt die offizielle Saisoneröffnung, bei der alle Besucher zu Beginn mit einem Gläschen Sekt auf der Clubhaus-Terrasse anstoßen können. Eingeladen sind Interessenten jeden Alters, ob TCL-Mitglieder oder Nichtmitglieder, beim Schleifchenturnier, das als Doppelturnier ausgetragen wird, mitzumachen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitzubringen sind bestenfalls Schuhe mit einem flachen Profil, Schläger und Bälle werden gestellt. Interessenten, die sich an diesem Tag entscheiden, in den Verein einzutreten, erhalten einen zwanzigprozentigen Rabatt. Geboten wird am Nachmittag ein tolles Rahmenprogramm mit Kinderaktionen, einem Seilspringwettbewerb und vieles mehr. Die Akteure können sich außerdem ihre Aufschlaggeschwindigkeit messen lassen. Für das leibliche Wohl sorgt in bewährter Manier der Tennispark Santangelo. Neben Pizza, Pasta, Schnitzel und knackigen Salaten gibt es auch Kaffee und Kuchen, Waffeln oder Erdbeeren mit Sahne. Darüber hinaus wird der Tag auch musikalisch begleitet. fh