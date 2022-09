Tennis-Camp kommt an

Hofheim. 20 Jugendliche nutzten das Angebot des Tennisclubs Hofheim für ein Camp auf der schmucken Clubanlage. In diesem Rahmen wurden neben den täglichen Trainingseinheiten auch die Clubmeisterschaften absolviert. An den beiden Abschlusstagen wurde sogar auf der Anlage gezeltet, um dann am frühen Morgen mit den finalen Partien zu beginnen.

Bei den Bambini siegte Jonas Weber vor Enie Eppler und Lilia Borowski, in der Altersklasse U15 konnte sich Ben Deters vor Tom Schneider durchsetzen.

Bei der weiblichen U18 gewann Leni Vranjkovic vor Katharina Geyer und Leni Siebenhaar. Die Konkurrenz der männlichen U18 entschied Nils Schade für sich, auf den Plätzen zwei und drei folgten Tim Schneiderund Nicolas Graf.

Auf die Jugendclubmeisterschaft folgte ein Schleifchenturnier der Erwachsenen für alle Alters- und Leistungsklassen. Mit 17 Teilnehmern war auch hier die Resonanz äußerst erfreulich. Gespielt wurde in zugelosten Doppeln gegen immer wieder aufs Neue unterschiedliche Gegner.

Sommerfest zum Abschluss

Das Abendprogramm bildete dann das traditionelle Sommerfest auf der Anlage des TC Hofheim. Die Bewirtung übernahmen die Clubmitglieder selbst, sorgten mit Grillgut und mitgebrachten Salaten für das leibliche Wohl der rund 50 Gäste. Dabei wurden die Gewinner des Schleifchenturniers mit jeweils einer Flasche Sekt gekürt.

Der TCH-Vorstand dankte allen Helfern für diese gelungene Woche auf der Anlage. fh