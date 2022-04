Teilnehmer und Organisatoren höchst motiviert

Nordheim. Es war das erste normale Turnier beim Reit- und Fahrverein (RuF) Nordheim-Wattenheim seit der Pandemie. Aber leider hat Covid auch den Reitern zugesetzt, denn viele haben ihre Freizeitbeschäftigung zurückgestellt, wenn nicht gar aufgegeben, meinte die zweite Vorsitzende und Turnierleiterin Nadja Bletzer.

„Wir sind von den Teilnehmern her bei einer Größenordnung wie vor einigen Jahren. Aber wir sind so froh, dass wir endlich wieder vor Zuschauern springen können. Unsere Mitglieder waren richtig motiviert“, freute sich Bletzer. Deshalb lief das Springturnier nur drei Tage, statt der sonst üblichen vier wie vor der Corona-Pandemie. 750 Starts gab es an allen Tagen, wobei die Reiter oft mehrere Pferde antreten ließen. Sie kamen aus dem ganzen Umkreis und den angrenzenden Bundesländern bis Mannheim, Wiesbaden oder Mainz.

Dabei kam der soziale Aspekt nicht zu kurz. Früher hat der RuF immer für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gesammelt. Dieses Mal aber stand der Krieg in der Ukraine im Vordergrund. „Wir haben ein Hindernis in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau. Jedes Mal, wenn es fehlerfrei übersprungen wird, Spenden wir einen Euro“, erklärte die Turnierleiterin. Das so gesammelte Geld soll der Ukrainehilfe in Biblis zugutekommen. Im Vorfeld hatte sich der Verein an die Gemeinde gewandt und die hatte die Organisation vermittelt, denn die Reiter wollten, dass das Geld in der Umgebung verwendet wird.

Gegen die Pferdesteuer

„Wir erwarten Bürgermeister Volker Scheib am letzten Turniertag. Zusammen mit der Reiterlichen Vereinigung haben wir unseren Standpunkt sehr klar gemacht, dass wir gegen die angedachte Pferdesteuer sind. Die Bibliser Reitvereine würden schrumpfen, weil die Auswärtigen ihre Pferde dann in direkter Nachbarschaft wie beispielsweise in Hofheim unterbringen, wo es diese Steuer nicht geben würde“, bekräftige Nadja Bletzer. Mit der Spendenaktion für die Ukrainehilfe wollen die Reiter Flagge zeigen.

Der Ruf NoWa ist ein kleiner Verein mit rund 25 Aktiven bei insgesamt 100 Mitgliedern. Und er hat Zukunftsvisionen. „Stillstand geht nicht“, so die zweite Vorsitzende. Die ans Gelände des Vereins (hinter der Feuerwehr) angrenzenden Gärten sollen den Reitern zugesprochen werden. Ein Teil ist es bereits, und bald wird auch der letzte noch genutzte Garten frei. Derzeit werde schon kräftig an einem Teil des Areals gearbeitet, unter anderem Hecken entfernt und der Boden geglättet, um am Ende den Abreitplatz zu vergrößern.

Dazu braucht es natürlich Einnahmen und die sind durch Corona in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Jetzt hofft der RuF auf das Gurkenfest, wo er seit vielen Jahren einen Getränkestand betreibt. 2020 waren alle Turniere ausgefallen, im vergangenen Jahr gab es lediglich ein Turnier für Profis in Nordheim, allerdings ohne Zuschauer. „Unsere Helfer sind richtig heiß“, so Bletzer. Nach der langen Zwangspause seien die Aktiven sehr engagiert.

