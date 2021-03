Lampertheim. Noch bis Sonntag, 28. März, läuft die Bürgerumfrage zum Klimaschutz. Es geht dabei unter anderem um folgende Fragen: Wie denken Sie über die Thematik Klimaschutz und Klimaanpassungen? Wo liegen in Lampertheim die Schwerpunkte, und was kann die Kommune noch verbessern? Was erwarten Sie von der Kommune beim Klimaschutz?

AdUnit urban-intext1

Unter dem Link https://sags-doch-mol.de/klima gelangen Bürgerinnen und Bürger zur Onlineumfrage. Die Auswertung wird die Stadt Lampertheim als Grundlage nutzen, um weitere Klimaschutz-Aktionen auf lokaler Ebene zu planen.

Die Befragung läuft seit 1. März. Bürgerinnen und Bürger können der Verwaltung anonym ihre Meinung und Eindrücke zum Thema kommunales Engagement und Klimawandel mitteilen. Die Ergebnisse werden auch auf der Internetseite der Stadt Lampertheim veröffentlicht.

Zusätzlich kann ein Papierexemplar der Befragung angefordert werden. Hierzu benötigt die Stadt Lampertheim eine gültige E-Mail-Adresse. Diese können Interessierte an michelle.goeck@lampertheim.de schicken. red