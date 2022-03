Team des VLK auf Erfolgskurs

Lampertheim. Nachdem der Schachsport in Baden coronabedingt ein Vierteljahr lang ruhen musste, konnte der Spielbetrieb am 13. März nun wieder aufgenommen werden. Die ausgefallenen Runden vier bis sechs sollen im Mai/Juni nachgeholt werden. Zum Auftakt traf die Bereichsligamannschaft des VLK Lampertheim in der Biedensandhalle auf die starke Vertretung des SK Großsachsen. Am Ende stand ein verdienter 5:3-Erfolg des Gastgebers, womit man den langjährigen Bergsträßer Rivalen im vierten Anlauf endlich einmal „geknackt“ hatte.

Dafür war es durchaus hilfreich, dass Großsachsen das achte Brett unbesetzt ließ und Markus Storch damit kampflos zum vollen Punkt kam. In der Folge einigten sich dann Dr. Joachim Sessler am Spitzenbrett und Josef Bürkelbach (Brett 6) mit ihren Kontrahenten stellungsentsprechend jeweils auf Remis zum 2:1-Zwischenstand.

Kreativer Angriff

Der erste herausgespielte Sieg gelang bald darauf Jörg Moritz (Brett 2), der sich von der unkonventionellen Eröffnung seines Gegners nicht beeindrucken ließ, sondern vielmehr besonnen und kreativ einen durchschlagenden Angriff auf dessen Königsflügel initiierte, dabei letztlich eine Figur gewann und so den Routinier aus Großsachsen nach 21 Zügen zur Aufgabe zwang.

An Brett 7 fand Horst Meyer nicht befriedigend in die Partie, überzog dann beim Versuch, dies zu ändern und landete schließlich in einer Verluststellung. Für den Gesamtsieg blieb diese Niederlage glücklicherweise folgenlos, da die noch an den restlichen drei Brettern agierenden drei VLK-Akteure besser disponiert waren. Zunächst remisierte Stefan Lüttgen an Brett 4 nach wechselhaftem Partieverlauf, dem Tobias Haefele (Brett 3) einen schön vorgetragenen Sieg, bei dem er sich eine Mehrfigur herauskombiniert hatte, zum 4,5:2,5 folgen ließ.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Neuzugang Alexander Beeck (Brett 5) mit dem vierten Remis dieser Begegnung. Beiden Spielern gelang es nach viereinhalb Stunden Spielzeit, einen Freibauern zur Dame umzuwandeln – und bei dieser Konstellation „Dame + König gegen Dame + König“ war eine Punkteteilung die logische Folge.

Neben diesem Mannschaftserfolg muss jedoch darüber hinaus eine Individualleistung besonders gewürdigt werden: Bei der Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft am 4. März in Viernheim, an der unter anderem die gesamte Bundesligamannschaft des SC Viernheim mit sieben Großmeistern (drei deutschen, zwei französischen, einem ukrainischen, einem ägyptischen) und einem deutschen Internationalen Meister teilnahm, belegte Tobias Haefele einen nicht hoch genug einzuschätzenden fünften Platz (mit fünf Punkten aus sieben Partien), wobei er einige der oben erwähnten Großmeister hinter sich lassen konnte. Durch diesen Erfolg wird der 29-jährige Haefele, der seit seiner Jugend beim VLK Lampertheim aktiv ist, nun auch an der Badischen-Einzelmeisterschaft am 26. März in Ettlingen teilnehmen – in dem Bewusstsein, dass bei diesem insbesondere in der Breite hochkarätig besetzten und strapaziösen Turnier die Trauben noch ein Stück höher hängen werden. red

