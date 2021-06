Team der SG Lampertheim steht

Lampertheim. Im Hessischen Fußballverband zeichnet sich immer mehr ab, dass die neue Saison am Sonntag, 15. August startet. So sind die Vereine derzeit mit Hochdruck damit beschäftigt, schlagkräftige Kader zusammenzustellen.

Dies gilt auch für die SG Olympia/VfB Lampertheim, die sich in ihrer zweiten Saison in der Kreisliga B behaupten und die schwache Abbruchsaison vom Herbst 2020 vergessen lassen möchte. Das Team von Trainer Thomas Düpre absolviert sein erstes Vorbereitungsspiel am Sonntag, 18. Juni um 17 Uhr im Adam-Günderoth-Stadion gegen die zweite Mannschaft des SC Olympia Lorsch, die in der Kreisliga Bergstraße C am Ball ist.

„Auch wenn wir nicht jeden Wunschspieler nach Lampertheim holen konnten, haben wir eine spielstarke Truppe zusammengestellt“, ist SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres froh, immerhin sechs Zugänge für die erste Mannschaft an Land gezogen zu haben.

Rathgeber und Bopp zurück

Da ist zum einen der frühere Torjäger Kevin Rathgeber, der einst im Trikot der Olympia den gegnerischen Torleuten das Leben schwer gemacht hat. Rathgeber kehrt nun von der SG Hüttenfeld nach Lampertheim zurück. Ebenfalls von der SGH, bei der er über viele Jahre hinweg am Ball war, kommt Michael Bopp.

Mit Matthias Gerlich (FC Fürth) und Kevin Haberkorn (Azzurri Lampertheim) kommen zwei weitere Spieler, die ihre Wurzeln beim VfB haben, ins Adam-Günderoth-Stadion zurück. Aber auch der 19 Jahre alte Lukas Siegler (VfR Bürstadt) ist ein Akteur, dem der Sprung in die Stammformation zugetraut werden muss. Das Sextett komplettiert der reaktivierte Joel Makamba.

„Gerne hätten wir auch die Spielerpässe von Enes Durasi und Semih Kilic auf die SG Lampertheim ausgestellt. Doch sie verbleiben nun beim Frankenthaler Stadtteilverein TuS Flomersheim“, bedauert Andres die kurzfristigen Absagen der beiden.

Zumal die Spielgemeinschaft einige Abgänge verkraften muss. Benjamin Bovers schließt sich der SG Viernheim an und Simon Hanusch will nun Tore für den Gruppenligisten Eintracht Bürstadt schießen.

Aufgrund einer engen Beziehung zum neuen Hüttenfelder Trainer Hans Scheidel war es naheliegend, dass Max Heinze und Leon Klinke die Spielgemeinschaft in Richtung SG Hüttenfeld verlassen. Und ohnehin stand bereits fest, dass Vincenzo Terrazino, der Bruder des Paderborner Zweitligaspielers Marco Terrazzino der SG den Rücken kehren würde. Ob er sich einem neuen Verein anschließt oder eine Pause einlegt, steht nicht fest.

Aber auch die zweite Mannschaft der SG Lampertheim ist für eine gute Runde in der Kreisliga D gerüstet. So konnten Trainer Tim Feldhinkel und sein neuer Co-Trainer Cem Duman mit Maximilian Göbel und Benedikt Will zwei ehemalige Spieler des FV Hofheim im Team begrüßen. Aus der eigenen Jugend will sich Jamie Worthy nun bei den Senioren beweisen. hias