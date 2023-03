TCH stellt Weichen für Zukunft

Hofheim. Richtungsweisende Entscheidungen für die Zukunft fasste der Tennisclub Hofheim im Rahmen seiner auf der Clubanlage durchgeführten Jahreshauptversammlung. Nachdem der Vertrag mit dem Pächter bereits im Sommer vergangenen Jahres aufgehoben und das Vereinsheim in Eigenregie vom Vorstand betrieben wurde, soll diese Verfahrensweise auch in der anstehenden Saison, die am Freitag, 5. Mai gestartet wird, so weitergeführt werden. Dabei soll das Vereinsheim in Eigenregie durch die TCH-Mitglieder betrieben werden, der Vorstand arbeitet ein entsprechendes Konzept aus. Die zu leistenden Arbeitsstunden der Mitglieder werden auf fünf erhöht.

Das in diesem Jahr anstehende 40-jährige Jubiläum des Vereins wird im Rahmen eines Sommernachtsfestes am Samstag, 26. August, gefeiert, auch ein neues Vereinslogo wurde durch die Mitglieder beschlossen. Dieses soll dann auch auf der neu anzuschaffenden Vereinskollektion zur Geltung kommen.

Bei den durchgeführten Teilneuwahlen im Vorstand bestätigte die Versammlung den ersten Vorsitzenden Peter Bischer ebenso wie Rechner Eric Nold und den zweiten Vorsitzenden für Sport und Planung Horst Geyer. Jürgen Gugumus, der sich zehn Jahre für das Amt des Technischen Leiters verantwortlich zeigte, kandidierte nicht mehr. Vereinschef Peter Bischer würdigte ausdrücklich die Arbeit des ausscheidenden Vorstandsmitgliedes, für den kein Nachfolger gefunden werden konnte. Innerhalb der nächsten drei Monate will Bischer daher die Mitglieder erneut zu einer Mitgliederversammlung einberufen, um einen Leiter Technik zu wählen.

An den Samstagen 15. und 22. April, haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich an den Arbeitseinsätzen auf der Clubanlage zu beteiligen. Dabei soll der Außenbereich für die Saisoneröffnung am Sonntag, 23. April, vorbereitet werden. Beim Event „Rund um Hofheim“ am Pfingstsonntag, 28. Mai, will der Tennisclub mitwirken. Am zweiten Juniwochenende, Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, führt der TCH wieder ein LK-Turnier durch. Stattliche 80 Anmeldungen gab es hierfür im vergangenen Jahr, bei dem die TCH-Jugend den Abziehservice auf den Plätzen übernommen hatte. Neu im Veranstaltungsangebot des Vereins ist ein Mixed-Doppel-LK-Turnier am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli.

Die Mitglieder bestätigten darüber hinaus die Bestrebungen des Vorstands, die maroden Materialcontainer für den Spielbetrieb zu ersetzen. Diese Investition soll durch Fördergelder gestützt werden. Die Mitgliederstruktur beim TC Hofheim weist ein Durchschnittsalter von 31 Jahren auf. Bei den Jugendlichen gab es einen Zulauf im letzten Jahr von 24 Neuanmeldungen. Die finanzielle Lage beschrieb Finanzchef Eric Nold als gut.

Im sportlichen Bereich stellt der TCH in der anstehenden Saison erstmals eine Schülermannschaft in der Altersklasse U8. Auch eine Damenmannschaft ist dank einiger Neuzugänge und dem Nachwuchs aus der eigenen Jugend wieder am Start. In der Altersklasse der Herren 30 wird der Verein mit gleich zwei Mannschaften vertreten sein, dafür allerdings nur noch mit einem Herrenteam.

Weiter ausgebaut und qualifiziert werden konnte der Trainerstab. Tim Dejung erwarb den B-Trainerschein, Paula Rauch ist C-Trainerin. Zwei neue Assistenztrainer stoßen zum Team. fh