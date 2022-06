TCH-Herren 50 machen Boden gut

Hofheim. Der zurückliegende Spieltag verlief so ganz nach den Vorstellungen der Verantwortlichen des Tennisclubs. So konnten sich sowohl die Damen 30 als auch die Herren 50 in zwei Nachholpartien auf Bezirksoberligaebene durchsetzen, die Junioren U18 holten einen Zähler.

Mit einem 6:3-Sieg über den TC Gersprenztal kletterten die Herren 50 mit nunmehr 8:4 Punkten auf den dritten Platz der ausgeglichenen und hart umkämpften Bezirksoberligagruppe. Mit reichlich Selbstbewusstsein geht es am Samstag, 2. Juli, zum Spitzenspiel beim verlustpunktfreien Zweiten nach Groß-Umstadt, Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Gegen Gersprenztal war der Heimsieg bereits nach der 5:1-Führung in den Einzeln gesichert. Im Spitzeneinzel beherrschte Hofheims Nummer eins Heiko Schade seinen um einige Leistungspunkte besseren Gegner klar mit 6:1/6:3. Auch Michael Schmitt (6:0/6:2) ließ seinen um einige Jahre jüngeren Gegner keine Chance. Die nächsten zwei Siege waren hart umkämpft: Christian Hahl (4:6/6:1/10:6) und Jürgen Hechler (6:3/3:6/10:4) bewiesen Stehvermögen und gewannen im Champions Tiebreak. Sascha Riedmaier spielte beim glatten 6:0/6:1 gegen seinen tapferen Gegner seine ganze Routine aus. Trotz guter Leistung belohnte sich Rainer Niederhöfer (3:6/4:6) nicht mit einem Sieg. In den bedeutungslosen Doppeln gewannen Hahl/Schade (6:1/6:0) souverän. Niederhöfer/Gerhard Gugumus (6:3/4:6/8:10) mussten sich denkbar knapp im dritten Satz geschlagen geben. Riedmaier/Schmitt (1:6/1:6) waren in ihrem Doppel ohne Chance, was die Freude über den Gesamtsieg allerdings nicht schmälerte.

Im Verfolgerduell der Bezirksoberliga gewann die Damen 30 des TCH mit 4:2 gegen den TC Nauheim, festigten mit 6:2 Punkten damit erst einmal Platz zwei hinter Primus SKV Büttelborn. Gewinnt die Mannschaft auch das nächste Spitzenspiel am Sonntag, 4. Juli, ab 9 Uhr auf heimischen Boden gegen die MSG Mörfelden/Walldorf, kann zumindest die Vizemeisterschaft eingetütet werden.

Gegen Nauheim konnten die ersten drei Einzel von Sandra Vranjkovic (6:3/6:3), Talisa Heß (6:3/6:2) und Christina Borowski (6:3/6:2) klar gewonnen werden. Einzig Ann-Kathrin Hinz (2:6/2:6) musste sich geschlagen geben. In den Doppeln holten Heß/Borowski (6:0/6:0) den siegbringenden vierten Zähler und bleiben im Aufstiegsrennen. Das 0:6/4:6 von Vranjkovic/Hinz steckten die Gastgeberinnen locker weg.

Die Junioren der Altersklasse U18 trotzten in der Bezirksliga A den favorisierten Gästen des TC Alsbach beim 3:3 einen Zähler ab. Maßgeblich beteiligt am Punktgewinn war Hofheims Nummer eins Nils Schade, der sowohl im Einzel (6:0/6:2) als auch im Doppel an der Seite von Luca Siebenhaar (6:0/6:2) punktete. Den dritten Hofheimer Zähler sicherte Nicolas Graf (7:5/6:2). Elias Glaser (1:6/4:6) und Luca Siebenhaar (3:6/6:7) gaben ihre Einzel in zwei Sätzen ab. Das Doppel Graf/Glaser (6:3/1:6/9:11) stand kurz vor einem Sieg, musste sich dann aber im Champions-Tiebreak ganz knapp mit 9:11 ihren Gegenübern beugen, sonst hätte es für die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber zum Gesamtsieg gereicht. fh