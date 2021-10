TCH beendet Freiluftsaison

Hüttenfeld. Bei strahlendem Sonnenschein beendeten die Aktiven des TC Hüttenfeld die Sommersaison 2021. Nach dem Coronajahr 2020 konnte heuer endlich wieder Tennis gespielt werden. Es gab teilweise Erfolge in den Medenrunden, und die Endspiele der Vereinsmeisterschaften rundeten ein zufriedenstellendes Jahr 2021 ab.

In der Medenrunde konnten die U12-Juniorinnen in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Lampertheim den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. Anna Hermann vom TCH hat mit einigen Siegen entscheidend mit dazu beigetragen.

Die U15-Juniorinnen hatten schwere Gegner in der Runde und hoffen im kommenden Jahr auf mehr Erfolge. Die U18-Juniorinnen dagegen sind Erste in ihrer Liga geworden und steigen auch in die Bezirksliga auf.

Die Herren 40 errangen einen guten dritten Platz und waren am Ende punktgleich mit dem Zweitplatzierten TC77 Riedstadt. Auch die Herren 50 waren mit ihrem dritten Rang sehr zufrieden. Die Damen 40 erreichten indessen Platz fünf von acht Teams.

Zum Saisonabschluss verfolgten zahlreiche Vereinsmitglieder bei strahlendem Altweibersommerwetter die Endspiele der Vereinsmeisterschaften. Sportwartin Susanne Rünger konnte über 30 Aktive des TCH zur Clubmeisterschaft motivieren, in den Sommermonaten die Vorrundenspiele in den Kategorien Herren-Einzel, Damen-Einzel, Herren-Doppel, Damen-Doppel und Mix auszutragen.

Folgende Platzierungen gab es zu den Endspielen:

Im Herren-Einzel konnte Peter Liepolt seinen Erfolg vom vergangenen Jahr gegen Dirk Fischer verteidigen.

Bei den Damen prescht immer mehr die Jugend vor. So konnte im Einzel die Jugendspielerin Elizabeth Grace Hermann gegen die routinierte Titelverteidigerin Diana Karger den Vereinsmeistertitel erringen.

Auch im Damen-Doppel setzten sich die jungen Elizabeth Grace Hermann und Viktoria Kress gegen die erfahrenen Diana Karger und Anna Fischer durch. Im Herren-Doppel wurden Dirk Fischer und Jürgen Karger zu Siegern erklärt, da die Endspielgegner am Finaltag nicht anwesend waren. In der Kategorie Mixed-Doppel musste sich das Ehepaar Anna und Dirk Fischer den Siegern Diana Karger und Mark Donno geschlagen geben.

Unter den Besuchern befand sich auch Helmut Lüthy mit Cheftrainer Simon Stadler, der mit seiner Tennis Academy die Aktiven vom TC Hüttenfeld trainiert.

Im Winter soll nun auch wieder die Geselligkeit im Verein Raum und Platz finden. Jeden zweiten Freitag im Monat lädt der TCH zum Dämmerschoppen in sein Vereinslokal ein. ron