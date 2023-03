Tauchlehrer treffen sich in Hofheim

Hofheim. Das Hofheimer Bürgerhaus war Austragungsstätte der Landesausbildertagung des Hessischen Tauchsportverbands. Dieses Veranstaltungsformat wird vom Verband einmal im Jahr zur Fortbildung der ehrenamtlichen Tauchlehrer und Übungsleiter durchgeführt. In Kooperation mit dem Tauchclub Lampertheim, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, ging es daher erstmals nach Hofheim.

Die mehr als 200 erschienenen Tauchlehrer und Übungsleiter aus ganz Hessen benötigen für das Halten von Trainings und das Durchführen von Tauchkursen eine gültige Lizenz, für deren Verlängerung unter anderem die Teilnahme an derlei Ausbildertagungen Voraussetzung ist. 30 Stunden an fortbildenden Maßnahmen müssen auf diese Art und Weise in fünf Jahren für die Lizenzverlängerung nachgewiesen werden. Drei Jahre war dies zuletzt nicht möglich, pandemiebedingt gab es lediglich Online-Angebote.

Umso mehr freute sich der hessische Landesausbilder Volker Maier über den enormen Zuspruch in Hofheim. Immerhin bildet der hessische Verband den drittgrößten Landesverband im Bund der deutschen Sporttaucher. Rolf Richter, Präsident des hessischen Tauchsportverbandes, ließ es sich ebenso wenig nehmen, einige Grußworte an die Tauchlehrer zu richten.

Vielfältige Themenfelder

Das in Hofheim dargebotene Programm traf den Geschmack der Besucher, allerlei Neues aus dem Verband sowie Neuerungen zur Tauchausbildung wurden präsentiert. Darüber hinaus gab es interessante Beiträge über Tauchunfälle, das Kindertauchen oder etwa den Einsatz neuer Sauerstoffsysteme. Auch die Themenfelder Tauchen und Naturschutz sowie der Wettkampfsport spielten in Hofheim eine Rolle. Beim Vortrag von Thomas Rech, Einsatzleiter der DLRG Kreis Bergstraße, unternahmen die Tauchlehrer auch einen Blick über den berühmten Tellerrand.

Die Zahl der Referenten war dementsprechend groß und vielfältig aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Im Foyer sorgten Helfer aus den Reihen des Tauchclubs Lampertheim für eine perfekte Verköstigung der sich fortbildenden Tauchlehrer. Benjamin Ihrig, erster Vorsitzender des gastgebenden Tauchclubs Lampertheim, zeigte sich jedenfalls mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. fh