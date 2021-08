Tapferes Publikum tanzt Sirtaki im Regen

Lampertheim. Nach zwei mitreißenden Konzerten am Samstagabend (District Lounge) und Sonntagvormittag (Matthias Karb & Friends) eroberten zum Abschluss Helmut Wehe und seine Formation die Sommerbühne im Stadtpark.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Veranstaltung stand zunächst unter keinem guten Stern oder besser gesagt – unter dunklen Gewitterwolken, was bei Techniker Patrick Schneller für Stirnrunzeln sorgte. Kurz vor Beginn des Udo Jürgens-Tribute-Konzerts am Sonntagabend - mit den größten Hits des Ausnahmekünstlers - prasselte heftiger Regen auf Lampertheim nieder. Zuvor hatten schon kurz acht schick gekleidete Musiker mit dem Sänger Helmut Wehe und der Sängerin Elke Singer im Rampenlicht gestanden – in Schale geworfen, wie es auch der österreichische Komponist, Pianist und Sänger Udo Jürgens bei seinen Auftritten immer zu tun pflegte.

Sorge vor dem Gewitter

Die Rolle des Chansonniers und Entertainers übernahm Helmut Wehe, die des Pianisten Manuel Jandl aus Heddesheim, der den Sänger energiegeladen begleitete. Das Publikum spendete schon beim Einzug kräftigen Applaus. Mit vielsagendem Blick schaute Wehe gen Himmel und sang „Hautnah“. In dem Lied heißt es: „Schmerz, der mich treibt. Regen, der mich durchnässt.“ Als hätte Petrus es wörtlich genommen, blitzte und donnerte es dazu. „Ich hoffe, Sie haben eine dicke Haut mitgebracht“, meinte Wehe besorgt. Doch als der Himmel seine Schleusen öffnete, hieß es nur noch: Rette sich, wer kann – und die Musikfans suchten Unterschlupf, mancher auf der Bühne, andere an den Imbisswagen. Nach Durchzug der Gewitterfront stimmte die Band „Ein ehrenwertes Haus“ an, bei dem sich die Zuschauenden erst einmal sortieren und die Biergarnituren trocknen mussten.

Bei „Liebe ohne Leiden“ übernahm Elke Singer, und Saxofonist Christoph Tischmeyer aus Hockenheim trat solistisch ins Scheinwerferlicht. Der weiche Ton des Saxofons verbreitete sogleich eine Wohlfühlatmosphäre und sogar die Sonne blinzelte wieder aus den Wolken. An der E-Gitarre überzeugte der Bibliser Siggi Groß. Zur starken Bläsergruppe gehörten auch Hans-Peter Stoll (Trompete) und Christian Otto Engelhardt (Posaune).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Keyboard war Michael Rentschler, Peter Schnur spielte Bass. Wie immer musste sich Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz mit dem hintersten Platz auf der Bühne zufriedengeben. Dafür gab er den Takt an – und saß die ganze Zeit im Trocknen.

Ein Abend für Hartgesottene

„Jetzt ein großartiger Song von einem großartigen Künstler“, kündigte Wehe „Merci Chérie“ an, das Gewinnerlied des Grand Prix 1966, das er mit Singer zusammen interpretierte. „17 Jahr – blondes Haar“ animierte dann zum kollektiven Klatschen und Tanzen am Platz. Auch bei „Vielen Dank für die Blumen“, Titelmusik der Serie „Tom & Jerry“, ging das Publikum wieder mit. Während des Titels „Bleib’ doch bis zum Frühstück“ erklang mit „Llalalala“ ein großer Zuschauerchor.

Helmut Wehe ließ es sich nicht nehmen, im Namen der Band der Stadt Lampertheim und allen Unterstützer zu danken, die es ermöglicht hatten, dass die Musiker auftreten konnten. „Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging“, stimmte er dann an – und das Publikum wusste Bescheid: Bei „Griechischer Wein“, dem Schlager aus dem Jahr 1974, jubelte es nicht nur den Musikern zu, sondern tanzte Sirtaki im Regen. Mit einer Prise Galgenhumor meinten Hartgesottene: „Bei schönem Wetter kann ja jeder!“