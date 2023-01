Tanzbarer Rock’n’Roll

Lampertheim. Cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 2. Februar, zu einem Konzert unter dem Motto „The Silverballs & Friends – Old School Rock’n’Roll“ in den Schwanensaal ein. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Seit 2010 touren die Ballz durch die Lande und zelebrieren dabei den Rock‘n‘Roll. Nach mehreren personellen Umbesetzungen scheinen die vier Ballz sich nun gefunden zu haben. Die aktuelle Entwicklung führt die Band zurück zu den Wurzeln, zum schnörkellosen, authentischer Oldschool Rock’n’Roll, der im schwarzen Rhythm and Blues der 1930er und 1940er Jahre gründet. Beeinflusst von Größen wie Sam Cooke, Ray Charles, Louis Prima, Big Joe Turner und Fats Domino werden vermehrt eigene Songs geschrieben und bei den Liveshows gespielt. Die Silverballs sind zudem bekannt für ihren extrem tanzbaren Stil.

Sitzplatzkarten kosten 17 Euro, Stehplatzkarten 16 Euro. Sie sind erhältlich im Vorverkauf bei Horle- Mode und Mehr, Kaiserstraße 19, Telefon 06206/22 39) und gegebenenfalls an der Abendkasse. kur/red