„Tag der offenen Tür“ wieder ganz virtuell

Lampertheim. Der diesjährige Tag der offenen Tür an der Alfred-Delp-Schule in Lampertheim wird auch in diesem Jahr virtuell stattfinden. Die Haupt- und Realschule wird sich am Samstag, 12. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr online mit verschiedenen Chaträumen präsentieren.

Eingeladen sind alle Interessierten und besonders Kinder der aktuellen vierten Klassen. Die Viertklässler der Lampertheimer Schulen (mit Vororten) haben bereits eine persönliche Einladung mit einem Link beziehungsweise QR-Code erhalten. Interessierte, die keine persönliche Einladung erhalten haben, können sich noch bis 10. Februar per Mail (info@ads-lampertheim.de) anmelden.

Verschiedene Chaträume

Um 9.30 Uhr beginnt die Schulleitung live mit der Vorstellung der Schule und ihren Schwerpunkten. Anschließend besteht die Möglichkeit in verschiedenen Chaträumen, Fragen allgemeiner Art zum Ganztagsangebot, dem Hauptschul-, Realschul- und Förderkonzept zu stellen. Bei besonderen Fragen rät die Schulleitung zu Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs mit einer Terminvereinbarung über das Sekretariat. Die Einladung zum Tag der offenen Tür sowie die Angebote der Fachbereiche können auf der Homepage (ads-lampertheim.com) angeschaut werden. Die Fachbereiche zeigen ihre Arbeit in kurzen Filmen, Diashows oder mit Powerpoint-Präsentationen. red

