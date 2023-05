Tag der offenen Tür

Lampertheim. Der Kanu-Club Lampertheim öffnete am 1. Mai seine Tore für alle Sportbegeisterten. Strahlender Sonnenschein, eine tolle Atmosphäre und ein abwechslungsreiches Programm lockten viele Besucherinnen und Besucher in die Saarstraße.

Neben dem klassischen Kanufahren wurde in diesem Jahr auch Yoga und Kickboxen angeboten. Das Kampfsportteam rund um den Kickboxer Alexander Busse zeigte, was in einem speziellen Training abgefordert wird. Das Training beginnt bereits im Alter von 5 Jahren. Des Weiteren wurde auch das Thema Selbstverteidigung durch einen neuen Kurs speziell für Kinder und Frauen aufgegriffen.

Auch auf dem Wasser ging es sportlich zu. Es wurde kräftig im Kajak und auf dem Standup-Board gepaddelt. Die Trainingszeiten für Anfänger können per E-Mail unter vorstand@kc-lampertheim.de erfragt werden.

Großer Wunsch erfüllt

Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr die Übergabe des Fördertopfs aus dem EWR-Crowdfunding. Die gesammelten 5000 Euro wurden vom EWR aufgestockt, so konnte sich der Kanu-Club einen langgehegten Wunsch erfüllen – ein Katamaran-Trainerboot. Damit wird die Sicherheit auf dem Wasser deutlich verbessert werden.

Da dem Kanu-Club das Thema Inklusion und Integration wichtig ist, wird seit einigen Jahren eine Kooperation mit der Lebenshilfe Lampertheim gepflegt. Den Kaffee- und Kuchenverkauf übernahmen die Eltern der Kindertagesstätte Schwalbennest und konnten so die Kassen für die Anschaffung von neuen Spielgeräten füllen. red