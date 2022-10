Tafel braucht neues Kühlfahrzeug

Lampertheim. Die Tafel Lampertheim braucht dringend ein neues Kühlfahrzeug, um verderbliche Lebensmittel zu transportieren. Denn das alte Fahrzeug ist 14 Jahre alt, in jüngster Zeit kommt es vermehrt zu Reparaturen. Schließlich ist es im Dauereinsatz und hat 200 000 Kilometer auf dem Buckel. „Es ist der älteste Tafelhelfer“, sagt Ute Weber-Schäfer, die Tafelkoordinatorin des Diakonischen Werkes Bergstraße. „Das Kühlfahrzeug leistet an fünf Tagen in der Woche seine Dienste für die über 500 Tafelkunden.“ Es bestehe die Gefahr, dass das Auto eines Tages liegenbleibt.

Großartige Hilfe: Die Lions übergeben den Scheck an die Tafel. © Rosi Israel

Den Mitgliedern des Lions Clubs Lampertheim mit ihrer Präsidentin Caroline Wahl ist diese dringend notwendige Anschaffung für den Tafelbetrieb zu Ohren gekommen. Sie schätzen die enorme soziale und gesellschaftliche Wichtigkeit der bei der Tafel ehrenamtlich geleisteten Arbeit. Und so haben die Lions der Tafel Lampertheim nun einen symbolischen Scheck über 15 000 Euro überreicht. Die Freude bei der Koordinatorin und den Helfern ist riesengroß. „Schon über mehrere Jahre unterstützt der Lions Club Lampertheim die Tafel“, sagt Weber-Schäfer.

Die Anschaffung eines neuen, verlässlichen Fahrzeugs, bei dem die Kühlkette gewahrt wird, sei mit sehr hohen Kosten verbunden. Der neue Transporter sei 20 Prozent teurer als erwartet. Der Lions Club hat den Grundstock für ein neues Auto gelegt. Die große Hilfsbereitschaft mit der Spende ist für die Tafelkoordinatorin ein Hoffnungsschimmer. „Die Beteiligung mit 15 000 Euro hat mir Mut gemacht, das Ziel anzugehen und für die unvorstellbar hohe Summe von 64 000 Euro zu sammeln“, sagt Weber-Schäfer. Zusammen mit den Ehrenamtlichen sei sie nun zuversichtlich, dass es mit Hilfe vieler Spender gelingen werde, ein neues Tafelauto kaufen zu können.

Die ehrenamtliche Teamleiterin unterstreicht die Bedeutsamkeit für Logistik und Fahrer Gerdi Greßhoff: „Mit einem neuen Fahrzeug kann das Fahrerteam seine Aufgaben zum Wohle der Tafelkunden sicher und gut erledigen.“ Ohne Kühltransporter könne es keine Waren für die von Armut betroffenen Tafelnutzerinnen und -nutzer geben. Doch gerade in dieser Zeit, die von Inflation und Energiekrise geprägt ist, sei es wichtig, die Konsumartikel zuverlässig beschaffen zu können. Derzeit gibt es eine sehr hohe Anzahl an Tafelkundinnen und -kunden, es wurde eine Warteliste aufgestellt.