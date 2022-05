Tabellenrang gefestigt

Lampertheim. Die beide in der Gruppenliga spielenden Herren 50 und Herren 60 des TC Lampertheim wahrten mit Auswärtssiegen sowohl ihre Titelchancen als auch die damit verbundenen Aufstiegschancen. Ungefährdet blieben die Herren 50 beim glatten 6:0-Sieg in Bensheim. Alle Spiele wurden überlegen in zwei Sätzen gewonnen, dementsprechend entspannt ging es in die Doppel. Bihl (0:6/1:6), Wagner (1:6/2:6),; Ruckteschler (3:6/1:6), Diehl (1:6/3:6) sowie die Doppel Bihl/Wagner (6:1/6:1) und Becker/Diehl(6:4/7:5) waren die Punktegaranten des TCL.

Urlaubs- und verletzungsbedingt mussten die Herren 60 des TC Lampertheim mit ihrem letzten Aufgebot in Reichelsheim bei der MSG Reichelsheim/Grasellenbach antreten. Die Mannschaft kämpfte voll konzentriert und führte nach den Einzeln mit 4:2. Die Doppel wurden taktisch richtiggestellt, so dass wie erhofft das Doppel mit Geier/Geister (6:0/6:4) einen sicheren Erfolg errang. Das Doppel mit Rösner/Tannreuther (6:2/5:7/10:6) konnte im Match Tiebreak den erhofften 6:3-Sieg sicherstellen. Lediglich das Doppel Fast/Engelhardt musste sich mit 3:6/2:6 geschlagen geben. Die Ergebnisse in den Einzeln: Wolfgang Geier (6:3/6:3), Siegfried Tannreuther (6:3/7:6), Volker Roesner (6:3/6:1), Jörg Geister (6:4/6:1), Hans Fast (2:6/4:6) und Rainer Engelhardt (1:6/1:6).

Im dritten Treffen der Medenrunde bezwangen die Herren 70 in der Bezirksoberliga den TC Alsfeld/Bergstraße glatt mit 5:1. Willi Christl (6:3/6:1) an Position eins beherrschte nach Anfangsschwierigkeiten seinen Gegner klar. Auch Robert Lenhardt (6:0/6:2) an Nummer zwei ließ seinem Gegenüber wenig Möglichkeiten und siegte mit gewohnt starker Laufleistung. Spannender wurde es an Punkt drei und vier. Paul Schader (6:2/5:7/10:2) konnte sein Match im Champions-Tiebreak klar gewinnen, Walter Kunzmann (7:5/2:6/9:11) musste sich dagegen knapp geschlagen geben. Das erste Doppel mit Christl/Wegerle (6:0/6:1) überrollte die Gäste in Rekordzeit. Das zweite Doppel mit Lenhardt/Schader (7:5/6:1) erkämpfte sich mit Geduld den ersten Satz und konnte danngegen den resignierenden Gegner den 5:1-Sieg perfekt machen. Mit diesem deutlichen Ergebnis wurde der zweite Tabellenrang gefestigt und ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt getan.

Damen geben sich geschlagen

Nach zuvor zwei siegreichen Matches setzte es für die Damen 65 in der Verbandsliga eine 1:5-Heimschlappe gegen die starken Gäste der MSG TK Langen/Dreieichenhain. Lediglich Brigitte Stass (6:1/6:4) konnte im Einzel ihr Spiel gewinnen. Isolde Wagner-Koch (7:5/6:7/9:11) musste sich nach einem harten Match im Tiebreak geschlagen geben, ebenso Agathe Kobelt (7:5/1:6/2:10). Karin Götz unterlag 0:6/5:7). Nach den Einzeln stand es somit 1:3 gegen die Lampertheimer Damen. Bei den Doppeln ging es im ersten Doppel mit Kobelt/Stass (7:5/1:6/7:10) nach einem harten Kampf ebenfalls in einen Tiebreak. Auch hier konnten sich die Gegnerinnen aus Langen den entscheidenden Punkt im Match erkämpfen. Wagner-Koch/Jaenicke (1:6/2:6) gaben ihre Begegnung in zwei Sätzen ab. Zwei knapp verlorene Match-Tiebreak besiegelten die unglückliche 1:5-Niederlageder Damen 50 in der Gruppenliga beim Kelkheimer TF.

„Das Ergebnis spiegelt leider nicht den Spielverlauf wieder“, so TCL-Pressesprecherin Jutta Schmottlach. Das Quäntchen Glück fehlte den Gästen in den entscheidenden Momenten. Für Lampertheim spielten Jutta Schmottlach (0:6/2:6), Karin Götz (6:0/1:6/9:11), Heike Kohler (4:6/5:7/10:7), Gerda Bach (0:6/2:6), Kohler/Stass (5:7/0:6) und Götz/Bach (6:2/4:6/11:13).

Ohne Zählbares mit einer 2:4-Schlappe im Gepäck mussten die Herren 40 die Heimfahrt aus Walldorf antreten. Zwei verlorene Match-Tiebreaks von Markus Baum (6:4/6:7/7:10) und Rik Wegerle (6:2/7:6/5:10) besiegelten die unglückliche Niederlage. Nur Thomas Brückmann konnte nach starker Leistung mit 6:0/7:5 gewinnen, Steffen Götz (4:6/3:6) unterlag in zwei Sätzen. Mit nur einem Punkt ging es in die Doppel. Hier erkämpften Thomas Brückmann/Rik Wegerle (4:6/6:3/11:9) den zweiten Punkt. Baum/Götz (0:6/0:6) waren chancenlos. fh

