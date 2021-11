Symbol der Erinnerung

Lampertheim. Es war schon immer ein besonderes Anliegen des MGV Cäcilia 1873, die Erinnerung an ihre verstorbenen Mitglieder wachzuhalten und dafür auch ein sichtbares Zeichen zu setzen. Schon zum 100-jährigen Bestehen 1973 wurde auf dem Alten Stadtfriedhof ein Granitstein feierlich eingeweiht, der auch an die Opfer der Weltkriege erinnerte. Den vielen jüdischen Mitgliedern des Vereins wurde durch das Anbringen einer Tafel auf dem Jüdischen Friedhof gedacht. Im 125. Jubiläumsjahr 1998 fasste der Verein den Entschluss, das Mahnmal ausdrucksstärker zu gestalten. Unter Mitwirkung des Lampertheimer Steinmetz Paul Welzenbach wurde ein Naturstein aus den Südtiroler Alpen errichtet und anlässlich des Jubiläums eingeweiht.

Zusammenwachsen der Vereine

Die Zeitläufe brachten es mit sich, dass sich der Gesangverein mit dem MGV Sängerbund/Sängerrose erst zu einer Chorgemeinschaft, später zu einem gemeinsamen Verein zusammenschloss. Sichtbares Zeichen dieses Zusammenschlusses war auch die Umgestaltung des Ehrenmals, wo zukünftig der Verstorbenen beider Vereine gedacht werden soll.

Schon im Sommer 2020 war eine feierliche Einweihung geplant. Die Pandemie machte einen Strich durch diese Planung. Am Sonntag war es nun endlich soweit. Verbunden mit einem Totengedenken wurde das neu gestaltete Ehrenmal feierlich eingeweiht. Der Chor hatte Aufstellung genommen und zahlrei-che Angehörige von Verstorbenen sowie Vereinsmitglieder waren erschienen, als der Chor unter der Leitung von Frank Aiglstorfer mit dem Trauerlied „Näher mein Gott zu Dir“ die Andacht eröffnete. Der Vereinsvorsitzende Rainer Müller blickte in seiner Ansprache kurz auf die historische Entwicklung des Ehrenmals zurück und bezeichnete die Neugestaltung auch als ein Symbol dafür, dass der Verein den festen Willen hat, den Chorgesang immer fortzuführen und dass beide Vereine zusammen gewachsen sind. Gleichzeitig erinnerte er an die Verstorbenen, mit denen die Sänger ein Stück Lebensweg zusammen gegangen sind. Mit den Worten, „in Stille, in Ruhe und Respekt sowie Dankbarkeit wollen wir einen Moment innehalten und den verstorbenen Mitgliedern gedenken“, beendete Müller seine Ansprache. Der Chor intonierte das „Halleluja“ von Leonard Cohen, ehe Pfarrer Christian Rauch von der katholischen Gemeinde Lampertheim das Wort ergriff.

Auch der Pfarrer rückte die Pandemiezeit in den Vordergrund und bedauerte, wie viel gemeinsame Zeit verlorengegangen ist, ehe man Veranstaltungen wieder durchführen kann. Gleichzeitig machte er aber Mut, die Gemeinschaft zu pflegen, weil das im Zusammenleben wichtig ist. „Wir müssen die Kraft etwas positiv zu gestalten in uns spüren und an die Zukunft glauben“, so sein ein- dringlicher Appell. Die Einweihung des Ehrenmals bezeichnete er als ein Zeichen der Hoffnung und erinnerte gleichzeitig daran, dass wir auch aus den Wurzeln unser Vorfahren leben.

„Wir sollten aber immer auch so leben, dass wir ein Vorbild für unsere Nachkommen sind“, mahnte Pfarrer Rauch. Mit einem Liedbeitrag und einem Gebet endeten die Einweihung des Ehrenmals und das Totengedenken.