Lampertheim. Einmal kurz den Kopf in den Nacken legen, ein Stäbchen in beide Nasenlöcher, und nach wenigen Sekunden ist es geschafft. „Unangenehm, aber überhaupt nicht schlimm“ – so fasst Gernot Diehlmann seinen Test-Moment zusammen. Der beschert ihm gleichzeitig tränende Augen und ein breites Lächeln im Gesicht. Denn nun kann er mit einem guten Gefühl in den Wahlsonntag gehen.

Der Lampertheimer Kommunalpolitiker ist auch einer von rund 450 freiwilligen Wahlhelfern am Super-Wahlsonntag mit Ortbeirats-, Stadtverordneten-, Kreistags- und Landratswahlen. Und Diehlmann ist einer von 130 Helfern, die sich am Samstagmorgen im Schnelltestverfahren auf Covid-19 haben testen lassen. Die Hans-Pfeiffer-Halle hat sich über das Wochenende nicht nur erstmals in ein Briefwahlzentrum, sondern für einen Tag auch in ein kleines Testzentrum verwandelt. Das freiwillige und kostenlose Angebot an alle Wahlhelfer hat sich das Rathaus rund 4500 Euro kosten lassen – städtische Personalkosten nicht eingerechnet. „Das ist uns die zusätzliche Absicherung für unsere Wahlhelfer wert“, sagte Stadtsprecher Christian Pfeiffer.

Auch Bürgermeister Gottfried Störmer zollte bei einem Besuch mit mehreren Metern Abstand sowohl den Wahlhelfern als auch dem Ärzteteam um Dr. Walter Seelinger Anerkennung. „Toll, dass sich die Menschen auch in diesen Zeiten weiter für unsere Demokratie einsetzen“, so Störmer.

Routine der Mediziner

Von den Wahlhelfern selbst gab es ebenfalls viel Lob. „Super organisiert, läuft klasse“, befand etwa Gernot Diehlmann, der nach nicht einmal einer Viertelstunde sein Testergebnis in der Hand hielt. Der einwandfreie Ablauf war wohl insbesondere der Routine der Mediziner zu verdanken. Die hatten im Foyer der Halle mit Trennwänden zwei Test-Kabinen eingerichtet, gleichzeitig wurden nebenan in die Ergebnisse ausgewertet.

„Wir machen das in der Praxis wie die meisten Kollegen in Lampertheim ja schon seit einem Jahr. Wenn wir dürften, wäre auch die Bereitschaft zum Impfen da“, sagte Walter Seelinger. Er hatte die Testungen für die Stadt organisiert. Der Tag in der Pfeiffer-Halle sei besser gelaufen als gedacht. „Alle sind sehr diszipliniert“, so Seelinger. ksm