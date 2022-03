Suchtgefahr frühzeitig erkennen

Lampertheim. Gras rauchen, Alkohol trinken und die Nacht zum Tage machen – für Jugendliche sind elterliche Mahnungen zur Zurückhaltung oftmals eine zu vernachlässigende Größe. Wie aber lässt sich verhindern, dass Heranwachsende die Kontrolle über ihren Konsum verlieren, womöglich ein Drogenproblem ausbrüten?

Die Beratungsstelle für Sucht und Prävention Prisma in Lampertheim hat mit der „Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten“ bereits ein spezielles Programm dafür in der Schublade. Mit „FreD“ – so die Kurzform des sperrig klingenden Programms – können junge Menschen dabei unterstützt werden, ihren Konsum legaler oder illegaler Drogen realistisch einzuschätzen und zu reagieren. Nikita Girard von Prisma warb bei der Sicherheitskonferenz in der Hans-Pfeiffer-Halle kürzlich dafür, dass Projekt in Lampertheim zu etablieren. „Corona hat den Jugendlichen viel abverlangt“, sagte die Sozialpädagogin. Daher würden zurzeit womöglich mehr junge Menschen in der einen oder anderen Art auffällig. In einem solchen Fall könne die professionelle Ansprache von Fachleuten Wirkung erzielen. Schließlich gehe es in den meisten Fällen mitnichten um Straftäter. Vielmehr könnte der oder die betroffene Jugendliche „auch in Ihrer Nachbarschaft leben“, wie Girard den Zuhörern der Konferenz mitgab.

Halbe Stelle zusätzlich

In der Stadtverwaltung gibt es Sympathien dafür, das Programm unter dem Dach der Suchtexperten von Prisma anzubieten, die nicht nur in Lampertheim, sondern auch in Bensheim und in Viernheim Standorte haben. Doch wie so viele gute Ideen, braucht es Geld für die Verwirklichung. Um das Programm anbieten zu können, müsste die Lampertheimer Beratungsstelle ihren Personalschlüssel um eine halbe Stelle aufstocken. Die dafür notwendige Summe von etwa 43 500 Euro sollen von der Stadt kommen, wie Katja Stotz-Sen vom Ordnungsamt auf der Sicherheitskonferenz empfahl. „Wir fänden es gut und richtig, wenn Lampertheim die Verantwortung dafür wahrnimmt und einen dafür zuständigen Streetworker finanziert“, sagte sie auf Anfrage.

In den Nachbarstädten Mannheim und Worms habe man gute Erfahrungen mit dem Programm gemacht, bei dem erstauffällige Drogenkonsumenten im Alter zwischen 14 und 21 Jahren in mehreren Gruppengesprächen frühzeitig auf Risiken hingewiesen werden. In Fachkreisen wird das Konzept gelobt. „Wir setzen es seit 14 Jahren um, erreichen damit eine ansonsten schwer erreichbare Zielgruppe und haben vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen geholfen, Ihren Konsum zu hinterfragen und zu verändern“, teilte Philip Gerber, Geschäftsführer des Drogenvereins Mannheim, auf Anfrage mit.

Zu früher Hilfe verpflichten

Gleichwohl ist die Idee auch in Lampertheim nicht ganz neu, wie der Fachdienstleiter Verkehr beim Ordnungsamt, Uwe Becher, hervorhob. So sei das dafür notwendige Geld schon für den laufenden Haushalt eingeplant gewesen. Allerdings sei der Posten bei einer Umschichtung wieder von der Agenda genommen worden. „Wir sind zuversichtlich, dass wir das Geld im kommenden Haushalt wieder aufbringen können“, sagte Becher, der das Programm nach eigenen Angaben ebenfalls als sinnvoll erachtet. Künftig könnten sich beispielsweise Strafverfolgungsbehörden dafür stark machen, dass junge Drogenkonsumenten von Gerichten dazu verpflichtet werden, eine solche Frühintervention, wie sie geplant ist, zu besuchen.

Bisher habe noch keine Kommune im Kreis Bergstraße ein solches Programm in die Tat umgesetzt, sagte Katja Stotz-Sen. „Aus unserer Sicht wäre es daher auch sinnvoll, dass Lampertheim eine solche Präventionsarbeit kreisweit anbietet“. Jugendliche zu gängeln oder zu bestrafen, weil sie etwa Cannabis konsumierten, sei oftmals nicht zielführend, um künftiges Suchtverhalten zu verhindern. Besser sei es, über Risiken zu informieren und praktische Tipps zum Einschränken oder – besser noch – zum Beenden des Konsums zu geben.

