Suche nach eigener Form

Hofheim. Die Begegnungsstätte Haus Billau in Hofheim bietet am Samstag, 20. Mai, von 14 bis 17 Uhr einen Y-Tong-Workshop mit Bettina Wurm an. Es besteht die Einladung an die Teilnehmenden, sich auf die Suche zu begeben nach der eigenen Form, dem eigenen Stil im passenden Material. Specksteine in unterschiedlicher Härte und Größe und auch Ytong-Steine werden an diesem Nachmittag zur Bearbeitung angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmer des dreistündigen Workshops haben die Möglichkeit, den Gegensätzen nachzuspüren zwischen hart und weich, rau und glatt, grob und fein, heißt es in der Ankündigung. Angeleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Dr. med. Bettina Wurm, Anmeldungen per E-Mail an hausbillau@web.de oder unter Telefon 06241/800 02. fh