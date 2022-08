Stücke der Romantik erklingen

Lampertheim. Nach zwei außergewöhnlichen Orgelkonzerten können sich die Zuhörer am kommenden Sonntag, 21. August wieder auf einen besonderen Hörgenuss freuen: Der Stuttgarter Organist Tobias Horn spielt im Rahmen des 18. Lampertheimer Orgelsommers in der Domkirche ein hochromantisches Programm, welches das Werk „Diptyque“ von Messiaen umrahmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Jubilar César Franck kommt dabei mit einer Fantaisie ebenso zu Gehör wie Franz Liszt große und klangvolle Fantasie „Ad nos, ad salutarem undam“ von 1850. Die Orgel der Firma Vleugels, gebaut im Jahr 2005, erklingt in ihrer ganzen Bandbreite – vom leisen Flötenton bis zum rauschenden Tutti.

In der Domkirche findet am Sonntag ein Orgelkonzert statt. © Berno NIx

Tobias Horn ist Organist und Kantor in Besigheim. Er studierte an der Musikhochschule Stuttgart, Lyon und Den Haag. Er ist Preisträger mehrerer Wettbewerbe und unterrichtet eine Orgelklasse an der Musikhochschule in Stuttgart. Mehrere CD-Produktionen und Rundfunkaufnahmen runden seine Vita ab. Tobias Horn erhielt 2018 den Titel Kirchenmusikdirektor.

Mehr zum Thema Orgelsommer Bekannter Improvisator zu Gast Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kultur Spannende Improvisationen beim Orgelsommer in Lampertheim Mehr erfahren

Das von cultur communal der Stadt Lampertheim unterstützte Konzert beginnt um 20 Uhr. Das Abschlusskonzert findet am 28. August statt. Dann wird die Lampertheimer Organistin Heike Ittmann auf der Orgelbank Platz nehmen.

Zu Beginn jeden Konzertes erläutern die jeweiligen Organisten ihr Programm. Im Anschluss an die Konzerte lädt der Förderverein bei gutem Wetter zu einem Glas Wein zum gemütlichen Ausklang auf dem Domplatz ein. Der Eintritt zu den Konzerten beträgt 10 Euro, ermäßigt. 7 Euro. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 06206/15 73 01 oder per E-Mail an heikeittmann@gmail.com. red