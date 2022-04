Stresskrank durch Flucht

Lampertheim. Etwa 130 Geflüchtete aus der Ukraine leben inzwischen in Lampertheim, darunter sind 30 Kinder. 35 Personen sind in der Alten Forstschule in Hüttenfeld untergebracht. Als die ersten dort ankamen, hat sich der Lampertheimer Hausarzt Florian Wagner vor Ort einen Eindruck verschafft und medizinische Beratung und Hilfe angeboten. „Ich war relativ beeindruckt, als ich dort meinen ersten Hausbesuch gemacht habe, wie gut organisiert das war und wie viele Ehrenamtliche sich um die Ankommenden gekümmert haben“, sagt Wagner. Zwar sei es schwierig, ohne Dolmetscher die Patienten zu behandeln und zu versorgen, aber irgendwie sei es gegangen. Von Vorteil sei, dass es unter den Lampertheimer Ärzten eine Kollegin gibt, die Russisch kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Psychische Gesundheit leidet

Anfangs sei noch unklar gewesen, wie die Versorgung laufen und auch abgerechnet werden kann. „Das ist inzwischen durch die Kassenärztliche Vereinigung aber ganz gut geklärt worden, jetzt muss es sich halt zurechtruckeln“, so Wagner.

Die Geflüchteten, die chronische Krankheiten hätten, hätten die gleichen wie seine hiesigen Patienten: Asthma, COPD, Bluthochdruck oder Diabetes. „Auch die Medikamente, die sie mir gezeigt haben, sind die, die auch wir verordnen“, berichtet der Arzt. Hinzu kämen aber auch Erscheinungen, die mit dem Krieg und der Flucht zusammenhängen: Schlafstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen. „Aber das ist ja kein Wunder bei dem unheimlichen Stress, den diese Menschen in der Heimat und auf der Flucht hatten“, sagt Wagner. Um ihnen auch hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit helfen zu können, habe er bei der Vitos-Klinik, die in Lampertheim eine Ambulanz hat, gefragt, ob es Möglichkeiten gebe, den Geflüchteten zu helfen. Eine Antwort habe er allerdings zunächst noch nicht erhalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2