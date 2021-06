Streit um „vertane Chance“ bei Museumsplänen

Neuschloß. Kein Museum im Schloss, dafür aber ein Kiosk mit frischen Backwaren, Post- und Lottoannahmestelle sowie ein verschönerter Ahornplatz – das ergab die zweite Neuschloßer Ortsbeiratssitzung. Über die „vertane Chance“ im renovierten Beamtenbau konnten auch die positiven Nachrichten das Gremium nicht hinwegtrösten. An der Frage der Verantwortung entzündete sich sogar ein Zwist zwischen Stadtoberhaupt Gottfried Störmer und einigen Beiräten.

AdUnit urban-intext1

Zwei Wochen könne Architekt und Schloss-Eigentümer Franz-Rudolf Braun nach eigener Aussage die Sanierung des Erdgeschosses noch aufschieben. Die Fläche war seit einer Begehung vor vier Jahren lose als Mieträume für die Stadt mit Museumsfläche angedacht. Bisher sei das Erdgeschoss bei den Sanierungsarbeiten ausgeklammert worden.

„Es gab klare Absprachen“

„Wir halten nichts in den Händen außer der vagen Idee, ganz abgesehen von der Frage, wie ein solcher Ort besetzt und geöffnet werden würde“, so Störmer. Vor diesem Hintergrund als Stadt in einer finanziell angespannten Lage „einfach blind“ ein solches Mietverhältnis einzugehen, hält er für ungeeignet. Alternativ würde der Besitzer die etwa 100 Quadratmeter wieder als Wohnung renovieren.

Dass das eine „verpasste Gelegenheit“ sei – darin waren sich alle einig. Allein bei der Frage der Schuld gingen die Meinungen auseinander. Besonders Heidrun und Helmut Kemnitzer gingen mit der Verwaltung hart ins Gericht. „Man hat vier Jahre Zeit gehabt: für Nichts“, so Helmut Kemnitzer, der mit „die Stadt hat in Neuschloß mal wieder gepennt“ nachlegte. Den Vorwurf ließ Bürgermeister Störmer nicht auf sich sitzen. Ein städtischer Raum als Trau-Saal oder Begegnungsstätte, wie ihn sich manche Beiräte gewünscht hatten, habe er schon seit der ersten Begehung ausgeschlossen.

AdUnit urban-intext2

Das Museum hätte, so Störmer, in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark entstehen sollen, weil hier auch eine entsprechende Radroute und ein Geopunkt liegt. „Es gab klare Absprachen“, so Störmer. Der Geopark sei mit der Konzeptionierung betraut gewesen. Nach mehreren Führungswechseln und trotz wiederholter Nachfragen sei nichts passiert. Der Traum vom Museum scheint ausgeträumt, eine Realisierung in zwei Wochen unwahrscheinlich.

Zufriedenheit zeigte das Gremium dagegen bei einem anderen brenzligen Dauerthema. „Die Bushaltestelle ist endlich gebaut“, verkündete Vorsitzende Carola Biehal gleich zu Beginn. Parallel zum Umbau habe das Ordnungsamt zahlreiche Kontrollen im Umfeld durchgeführt.

AdUnit urban-intext3

Für Freude sorgte auch eine zweite Nachricht: Das Kiosk am Ahornplatz bleibt bestehen. Ein Nachfolger sei gefunden. Er wolle die Räumlichkeiten sogar umbauen und neben frischen Backwaren auch als Lotto- und Postannahmestelle fungieren. Mit einer Fertigstellung sei Mitte Juli zu rechnen. Dann dürfte auch über eine etwaige Verschönerung auf dem Ahornplatz entschieden sein: Das Gremium wünscht sich statt des Beton-Blumenkübels einen Quellstein mit sprudelndem Wasser und will das aus übrig gebliebenen Geldern des Altlastenvereins finanzieren. „Das kann ich mir sehr gut vorstellen“, sagte Störmer.

AdUnit urban-intext4

Zusicherung der Bahn

Weil in Neuschloß keine Sitzung ohne Altlasten auskommt, informierte Bürgermeister Störmer Beirat sowie Bürgerinnen und Bürger über den Sachstand im Roten Hof und den Sandgruben. Wegen Nachforderungen des Regierungspräsidiums sei die Planung für die Sandgruben inzwischen „zeitkritisch“.

Im Roten Hof könnte sich für die Stadt ein anderes Dauerthema dagegen gewissermaßen zum finanziellen Glücksfall entwickeln. Die Bahn habe zugesichert, sollte die ICE-Trasse das Gebiet berühren, den Roten Hof vollständig zu sanieren. „Wir wären ja blöd, wenn wir damit nun selbst anfangen würden“, so Störmer.

Noch ist allerdings unklar, ob die Strecke durch die Altlast führen wird. Störmer stellte außerdem klar, dass ihn das nicht von seiner grundsätzlichen Einstellung abbringt: „Hier soll kein Baum fallen“.